Die Top-10 Black Friday Deals beim Amazon im Überblick

Ehrlicherweise bin ich vom Black Friday in diesem Jahr ein wenig enttäuscht. Sicherlich, es waren gute Schnäppchen dabei, aber statt alles auf einen Tag zu konzentrieren und diesen zu einem echten Erlebnis zu machen, hat sich der Shopping-Sprint der letzten Jahre zu einem Marathon entwickelt, der heute Abend ganz sicher noch nicht zu Ende ist.

Trotzdem wollen wir anlässlich des Black Friday einen Blick darauf werfen, was besonders gut bei euch angekommen ist. Amazon liefert uns hier einen ziemlich guten Überblick, so dass wir die Top-10 der noch verfügbaren Angebote für euch gesammelt haben.

Platz 1: WISO Steuer-Mac 2022

Dieser Deal hat einen echten Blitzstart hingelegt. Erst gestern gestartet, haben besonders viele fleißige Leserinnen und Leser zugeschlagen. Wollt ihr eure Steuererklärung für das noch nicht ganz abgelaufene Jahr etwa besonders schnell erledigen? Das sind auf jeden Fall gute Vorsätze. Wer mitmachen möchte, kann sich den Download weiterhin für 19,99 Euro sichern.

WISO Steuer-Mac 2022 (für Steuerjahr 2021|Mac Aktivierungscode per Email) Software zur Steuererklärung 2021 am Mac Musterschreiben für Finanzamt-Korrespondenz Systemvoraussetzungen: OS X ab Version 10.14 (Mojave)

Für alle Einkunftsarten: sämtliche Formulare und Erklärungen: N, R, Kind, KAP, SO, G, S, L, 34a, EÜR, FW, V, AV, AUS, N-AUS, N-Gre, K, U, etc. Import-Assistent

Platz 2: Stouchi AirTag Anhänger

Okay, hier steht der Rabatt sicherlich nicht so im Vordergrund, im Vergleich zum regulären Preis könnt ihr aber immerhin 2,80 Euro sparen. Für 11,19 Euro gibt es vier AirTag Anhänger für euch. Uns hat dieses Modell besonders gut gefallen, vielleicht kann es euch ja auch begeistern?

Platz 3: Microsoft 365 Family

Hatte ich schon erwähnt, dass ihr anscheinend besonders fleißig seid? Ansonsten würden wohl nicht so viele Leserinnen und Leser zur Jahres-Lizenz von Microsoft 365 Family greifen. Die drei Bonus-Monate gibt es aktuell zwar leider nicht mehr, trotzdem ist das Office-Paket inklusive Cloud-Speicher für sechs Nutzer und Nutzerinnen immer noch für 49,99 Euro im Angebot.

Platz 4: Nanoleaf Essentials Lightstrip

Von günstigen HomeKit-Leuchtstreifen würde ich Abstand nehmen, denn diese können oftmals nur RGB und haben keine eigenen LEDs für Weißtöne. Beim Nanoleaf Essentials Lightstrip sieht das zum Glück anders aus – und mit 33,49 Euro ist er aktuell auch gar nicht mal so teuer. Mit bis zu 2.000 Lumen leuchtet er zudem richtig hell, so dass man auch die Arbeitsplatte in der Küche beleuchten kann.

Platz 5: iTunes-Guthaben mit 15 Prozent Bonus

Falls ihr noch Guthaben für den App Store und iTunes braucht, könnt ihr direkt bei Amazon zuschlagen. Ab einem Wert von 25 Euro gibt es pauschal 15 Prozent Bonus. Das ist der übliche Satz, wobei der Kauf bei Amazon natürlich für die meisten am bequemsten ist. (zum Angebot)

Platz 6: Eve Thermo

Das smarte Heizkörper-Thermostat Eve Thermo ist in der neuesten Generation mit dem neuen Smart Home Funkstandard Thread kompatibel. In Zusammenspiel mit HomeKit sowie einer passenden Steuerzentrale gehören Reichweiten-Probleme damit zur Vergangenheit an. Ein einzelnes Thermostat bekommt ihr heute für 49,89 Euro.

1.086 Bewertungen Eve Thermo - Smartes Heizkörperthermostat, moderne Heizungssteuerung (App/Zeitpläne/Anwesenheit),... Mit Zeitplänen einzelne Räume oder das ganze Haus automatisch und passend zum Tagesablauf heizen – unabhängig von iPhone und Internet.

Fernzugriff und anwesenheitsbasierte Heizungssteuerung über die Steuerzentrale (HomePod mini/HomePod/Apple TV).

Platz 7: Philips Hue Leuchtmittel

Wenn ihr eure smarte Beleuchtung erweitern möchtet, dann hat Amazon das passende Angebot auf Lager. Vier Philips Hue White and Color Ambiance mit E27-Sockel gibt es für 119,99 Euro. Vier Lampen für jeweils 30 Euro, das ist schon ein ziemlich guter Preis. Vor allem, weil es kein Bundle ist, bei dem man nicht etwas kaufen muss, das man gar nicht unbedingt benötigt.

59 Bewertungen Philips Hue White & Col. Amb. E27 Viererpack 4x570lm 60W Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue Lampe eindrehen, Hue Bluetooth App downloaden und bis zu 10 Lampen in einem Raum steuern

Für das volle Smart Home Erlebnis im gesamten Zuhause: Erweitern Sie Ihr System mit der Hue Bridge (separat erhältlich) und entdecken Sie viele weitere Funktionen

Platz 8: PlayStation Plus Mitgliedschaft

Anscheinend haben wir auch einige Gamer unter uns, die sich gerne vor den Fernseher an die Konsole setzen. Für 39,99 statt 59,99 Euro bekommt ihr derzeit eine PlayStation Plus Mitgliedschaft über 12 Monate. Fragt mich bitte nicht, was man damit alles machen kann, das dürftet ihr im Zweifel ja selbst wissen.

55.816 Bewertungen PlayStation Plus Mitgliedschaft | 12 Monate | deutsches Konto | PS5/PS4 Download Code Mit PlayStation Plus Mitgliedschaft 12 Monate, erhalten Sie monatlich exklusive Rabatte im PlayStation Store und ausgewählte Spiele ohne zusätzliche Kosten.

Das Herunterladen ist einfach. Nachdem Sie den Kauf abgeschlossen haben, erhalten Sie einen Link auf der Bestellbestätigungs-Seite mit genauen Informationen zum Download. Dieser Link ist auch in...

Platz 9: Anker Nano Ladegerät

Eines meiner persönlichen Highlights sind die kompakten Ladegeräte, beispielsweise dieses hier von Anker. Denn im Gegensatz zu den bis vor einigen Jahren noch im Lieferumfang enthaltenen iPhone-Ladegeräten liefert das Anker Nano stolze 20 Watt Leistung und kann ein iPhone damit in maximaler Geschwindigkeit aufladen.

14.544 Bewertungen Anker Nano Ladegerät, 20W PIQ 3.0 Mini Ladegerät, PowerPort III USB-C Netzteil für iPhone 13/13... FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der beste Freund deines iPhone 13! Anker Nano ist mit seinen 20W Ausgangsleistung der absolut beste Partner für alle iPhones.

HOCHMODERNE TECHNOLOGIE: Verlasse dich auf enorme Leistung mit PowerIQ 3.0 und ganzen 20W Ladeleistung. Das sind 53% Akku eines iPhone 13 in nur 30 Minuten!

Platz 10: Ugreen 100W USB C Ladegerät

Wenn es noch etwas mehr Leistung sein darf, schaut euch dieses Netzteil von Ugreen mal an. Es verfügt über drei USB-C und einen USB-A Anschluss sowie eine maximale Leistung von 100 Watt. Damit kann man mehrere Geräte gleichzeitig aufladen und belegt nur eine Steckdose.