iOS 15 mit Problemen beim Geofencing: Mehrere Apps betroffen

In den vergangenen Wochen habe ich leider die Erfahrung machen müssen, dass mein Nuki Smart Lock nicht mehr zuverlässig funktioniert. Wobei das nicht ganz richtig ausgedrückt ist, denn eigentlich funktioniert es wunderbar. Lediglich der per Geofencing gestartete Auto-Unlock wird nicht immer wie geplant ausgeführt. In rund der Hälfte der Fälle öffnet sich meine Haustür daher nicht automatisch, wenn ich nach Hause komme.

Wie ich nun auch von anderen Entwicklerteams erfahren habe, bezieht sich dieses Problem aber nicht spezifisch auf Nuki. Stattdessen sorgt ein Fehler in iOS 15 dafür, dass Geofencing-Funktionen, die eigentlich automatisch im Hintergrund ablaufen sollten, nicht mehr richtig funktionieren. Nach unseren Informationen kann dieser Bug konkret in Verbindung mit allen aktuell verfügbaren Versionen von iOS 15 gebracht werden.

„Wir sind bereits im Austausch mit Apple“, hat uns das Team von Nuki aus Graz mitgeteilt. So soll Apple bereits eine möglicher Fehlerlösung gefunden haben, die mit einem zukünftigen Update von iOS ausgerollt werden soll.

Fehler wurde bereits im September an Apple gemeldet

Was allerdings sehr verwunderlich ist: Apple wurde bereits vor Monaten über den Fehler in Kenntnis gesetzt. So berichtet uns Stefan Göhler, der Entwickler von iConnectHue: „Das Problem wurde von uns am 10. September erkannt und gemeldet, also noch vor der Veröffentlichung von iOS 15.“

Er konnte das Problem auch schon näher beschreiben. „Das Geofencing löst keine Aktion mehr aus. Unsere App wird einfach nicht mehr aufgerufen, das können wir anhand unserer Logs nachvollziehen. Es funktioniert offenbar nur, wenn die App noch im Hintergrund aktiv ist und noch nicht vom System aus dem Arbeitsspeicher gelöscht wurde.“ Das würde auch erklären, warum das Problem auf älteren Geräten mit weniger Arbeitsspeicher häufiger auftritt als beispielsweise auf einem iPhone 13.

Wann Apple das Problem behebt, das steht leider noch nicht fest. Solltet ihr aber Apps mit Geofencing-Funktion verwenden und euch wundern, dass nicht alles rund läuft – es liegt definitiv nicht an den Apps selbst, sondern am Betriebssystem.