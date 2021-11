Die Top-Themen der Woche: Der Black Friday Wahnsinn hat begonnen

Frühe Black Friday Angebote, Black November, Singles Day – in den vergangenen Tagen konnte man wirklich ein wenig durcheinander kommen. Denn obwohl der große Online-Shopping-Tag, der Black Friday, erst am 26. November ist, gab es in den vergangenen Tagen schon in zahlreichen Shops etliche Angebote.

Das finde ich persönlich ein wenig schade, denn damit geht der Reiz des Besonderen verloren. Vor ein paar Jahren war der Black Friday noch ein echtes Highlight, an dem man bei wirklichen Krachern oft nur wenig Bedenkzeit hatte, dafür aber auch sensationelle Preise bekommen hat. Mittlerweile wird man von Angeboten förmlich nur so überflutet – und die Preise sind oftmals zwar gut, aber eben nicht grandios.

In den kommenden zwei Wochen wird es sicherlich noch den einen oder anderen Deal geben – und wir werden natürlich ein paar Highlights für euch heraussuchen. Zunächst einmal werfen wir aber einen Blick zurück auf die Angebote, bei denen ihr in den vergangenen sieben Tagen besonders häufig zugeschlagen habt.

Die beliebten Deals der frühen Black Friday Angebote

Alle Top-Themen der Woche im Überblick