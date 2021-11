PureVPN: 5-Jahres-Plan für nur 1,14 Euro pro Monat sichern

Anzeige. Zum Singles Days bietet auch PureVPN ein tolles Angebot. Der 5-Jahres-Plan ist um 88 Prozent reduziert und kostet pro Monat nur noch 1,14 Euro. Für den gesamten Zeitraum zahlt ihr 68,95 Euro und könnt per Kreditkarte, PayPal oder Apple Pay bezahlen. Normalerweise kostet die 5-Jahre-Lizenz 576 Euro.

PureVPN: 5 Jahre für nur 68,95 Euro (zum Angebot)

Ich habe PureVPN schon mehrfach ausführlich vorgestellt und bin vor allem mit den Geschwindigkeiten sehr zufrieden. Erst Ende September wurden Server-Upgrades durchgeführt, die bis zu 20 Gbit/s an ausgewählten Standorten ermöglichen. Insgesamt gibt es weltweit 96 Standorte in 78 Ländern. In Nordamerika gibt es über 1700 Server, in Europa sind es mehr als 2700 Server, in Asien rund 550, in Afrika 90 und in Südamerika 144. Der Sitz des Unternehmens befindet sich dabei in Hong Kong.

Die Verbindungen sind dabei verschlüsselt, es gibt eine Portweiterleitung, einen Kill Switch, DDoS-Schutz, Maskierung von IP-Adressen, spezielle Streaming-Server und mehr. Gleichzeitig gibt es bei PureVPN eine No-Log-Richtlinie und es werden keine Browser-Aktivitäten, Protokolle, IPs oder Verläufe gesichert. Gut: Mit eurem Login könnt ihr euch auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig anmelden.

Der Preis ist heiß: Wer jetzt für die nächsten 5 Jahre vorsorgen möchte, kann heute richtig viel Geld sparen. 5 Jahre gibt es aktuell für nur 68,95 Euro. Zudem ist auch der 1-Jahres und 2-Jahres-Plan im Angebot – den höchsten Rabatt gibt es aber bei der 5-Jahres-Lizenz.