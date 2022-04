Die Top-Themen der Woche: Neue Karten und XXL-Gewinnspiel

Auch wenn die WWDC noch in weiter Ferne liegt, hat uns Apple Software-technisch in den vergangenen Tagen ein wenig verwöhnt. Am Donnerstag wurden die neuen Karten für Apple Maps endlich auch in Deutschland freigeschaltet. Und auch wenn noch einige Features, wie etwa die Fahrrad-Navigation, fehlen, bin ich doch sehr angetan vom neuen Look. Wie findet ihr das Update? Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr nach einigen Tagen zur neuen Optik sagt.

Ebenfalls spannend für alle Leseratten: Die Zeitschriften-Flatrate Readly bekommt ihr aktuell zwei Monate kostenlos und könnt so 19,98 Euro sparen. Obendrauf könnt ihr noch einen 5 Euro Gutschein für Amazon mitnehmen. Alle Infos zur Aktion haben wir hier für euch gesammelt.

Außerdem wollen wir euch an dieser Stelle noch einmal auf unser aktuelles Gewinnspiel aufmerksam machen, denn es ist der bislang wohl größte Preis, den wir hier im Blog verlost haben. Ihr könnt einen Bowflex Max Trainer M9 im Wert von 2.799 Euro gewinnen. Es sei nur so viel gesagt: Das Teil wird in zwei großen Kartons auf einer Palette zu euch nach Hause geliefert. Vielleicht habt ihr ja ein wenig Platz für ein so cooles Fitness-Gadgets?

Neues im Baustein.Blog und auf hueblog.de

Falls ihr es lieber eine Nummer kleiner mögt, dann schaut doch mal im Baustein.Blog vorbei. Dort verlosen wir in dieser Woche einen majestätischen Tiger von LEGO im Wert von 49,99 Euro. Außerdem haben wir uns ein cooles Krankenhaus von LEGO City angesehen. Im Hueblog mussten wir in dieser Woche unter anderem über eine anstehende Preiserhöhung bei Philips Hue berichten. Über 250 Produkte werden bis zu 16,67 Prozent oder bis zu 40 Euro teurer. Eine ganz schöne Hausnummer!

Alle Top-Themen der Woche im Überblick