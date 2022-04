Onlinebank N26: Fristlose Kündigung zahlreicher Konten

Das Fintech N26 hat in den vergangenen Jahren mit günstigen Bankkonten, die über das Smartphone abgewickelt werden, auf sich aufmerksam gemacht. In den letzten Monaten sorgte das Unternehmen aber immer wieder für Unmut bei den eigenen Kunden und Kundinnen, beispielsweise mit der Ankündigung, Gebühren für eine physische Karte erheben zu wollen. Zuvor hatte man schon das Abheben von Bargeld auf drei Vorgänge pro Monat reduziert, sofern man N26 nicht als Hauptkonto verwendet.

Nun kommt offenbar neuer Ärger auf das noch junge Bankunternehmen zu. Wie das Handelsblatt berichtet, häufen sich auch in Deutschland Fälle, in denen Kunden bzw. Kundinnen von N26 fristlos gekündigt wurde. Begründet wurde dieser Schritt in einem Anschreiben an die Betroffenen mit Verstößen gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen. „Daher erklären wir die außerordentliche Kündigung deines N26-Kontos“, so die Aussage der Onlinebank. Die Kündigung trete dann mit sofortiger Wirkung in Kraft, man beruft sich dabei auf die „Grundregeln für das Verhältnis zwischen Kunde und Bank“. Gegen welche Geschäftsbedingungen der Kunde oder die Kundin verstoßen habe, gibt N26 nicht an.

Dieses Vorgehen alarmiert nun auch den Verbraucherschutz. Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erklärt im Handelsblatt: „N26 bezieht sich in dem Kündigungsschreiben auf einen Verstoß gegen allgemeine Geschäftsbedingungen, informiert aber nicht darüber, welcher konkrete Verstoß den Kunden vorgeworfen wird. […] Bei einer Vertragsverletzung muss die Bank ihren Kunden gemäß ihren eigenen AGB eine Frist zur Abhilfe einräumen.“

Auch 40 Fälle von deutschen Betroffenen bekannt

Dem Handelsblatt sind mittlerweile 40 Fälle von in Deutschland ansässigen N26-Usern bekannt, denen fristlos gekündigt wurde – mit allen bösen Folgen. Sie hätten seit dem vergangenen Donnerstag keinen Zugriff mehr zu ihrem Konto. Zu den Betroffenen zählt auch ein Kunde namens Alex K., dessen echter Name vom Handelsblatt geändert wurde. Er sei seit eineinhalb Jahren Kunde bei N26 und habe sich am Donnerstagmorgen der letzten Woche noch mit seinem Account ein Sandwich gekauft. Am Nachmittag konnte er dann nicht mehr auf sein Konto zugreifen. Bei Twitter mehren sich ähnliche Beschwerden auch von Kunden und Kundinnen aus Frankreich und Italien.

Einem weiteren deutschen User wurde der gesamte Betrag von N26 von seinem Konto abgebucht, so dass er keine laufenden Zahlungen mehr begleichen konnte. Eine Ablehnung einer Transaktion kostet Gebühren, und auch ein Abrutschen ins Konto-Minus ist mit weiteren Zinsen verbunden. „Wohin das abgebuchte Geld genau transferiert wurde, ist unklar“, berichtet das Handelsblatt zu dem Fall. N26 hat sich auf die Anfrage des Magazins geäußert und erklärte, dass man „gelegentlich Konten einfrieren oder schließen müssen, wenn wir ungewöhnliche Aktivitäten feststellen oder unsere Geschäftsbedingungen verletzt werden“. Sollte es zu einem der seltenen Fälle kommen, würde man die Kunden bzw. Kundinnen direkt benachrichtigen. Es seien nur sehr wenige Konten von diesem Schritt betroffen.

Vorsichtsmaßnahmen gegen Geldwäsche?

Den Betroffenen, denen auch das Kontoguthaben eingefroren wurde, wurde von Seiten der Bank mitgeteilt, dass man das restliche Kontoguthaben derzeit nicht auszahlen könne. Sie werden gebeten, „einen Nachweis über die Herkunft der Gelder durch entsprechende Belege“ vorzulegen. Erst dann wolle die Bank die Auszahlung des Restguthabens „erneut überprüfen.“ Niels Nauhauser glaubt, dass „der identische Zeitpunkt, die Häufung der Fälle auch unter teils langjährigen Kundenbeziehungen“ darauf hindeute, „dass die Kündigungsaktion nicht auf eine routinemäßige Überprüfung zurückzuführen ist.“

Es ist davon auszugehen, dass N26 mit diesen Schritten gegen Geldwäsche und andere illegale Finanztransaktionen vorgehen will. In den letzten zwei Jahren hatte die Onlinebank laut Handelsblatt „offenbar massive Probleme mit Konten, über die Kriminelle ihre illegal erlangten Gelder ins Ausland schleusen konnten“. Fast 1.600 Konten aus einer Liste wurden für Fake Shops oder betrügerische eBay-Konten eingesetzt. Die Bafin, die deutsche Finanzaufsicht, nahm N26 daraufhin an die kurze Leine und deckelte das Neukundenwachstum der Bank. „N26 steht somit unter dem Druck, seine aufsichtsrechtlichen Probleme schnell zu lösen, um wieder zu wachsen“, so das Handelsblatt. „Das Unternehmen hatte in den vergangenen Monaten erheblich in bessere Sicherheitsprozesse investiert und Personal dafür eingestellt.“

Offenbar spricht man derzeit lieber eine Kündigung zu viel als zu wenig aus. Betroffene sollen laut Niels Nauhauser die Bank dazu auffordern, die konkrete Anspruchsgrundlage für die Kündigung und die behauptete Pflichtverletzung zu nennen. Bei unrechtmäßiger Kündigung seitens N26 bestehen sogar Schadensersatzansprüche, wenn die entstandenen Schäden dokumentiert wurden.