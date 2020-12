Drawn to Life – Two Realms: Neuer Platformer mit Zeichen-Elementen

Erinnert ihr euch noch an das lustige Spiel Scribblenauts, das eine Mischung zwischen Platformer-Gaming und kleinen Zeichen-Aktionen war? Auch für iOS wurde Scribblenauts Remix seinerzeit veröffentlicht, was die Konkurrenz von Drawn to Life einige Spieler gekostet haben dürfte. Auch das schon seinerzeit eher für die präzisen Stylus-Stifte des Nintendo DS ausgelegte Drawn to Life von 5th Cell wirkte im Vergleich zu Scribblenauts etwas altbacken.

Nun jedoch haben die Entwickler von Digital Continue in Zusammenarbeit mit 505 Games das Zepter in die Hand genommen und das digitale Vermächtnis von 5th Cell in Bezug auf Drawn to Life übernommen. Ab sofort steht Drawn to Life: Two Realms (App Store-Link) als Premium-Game zum Preis von 4,49 Euro im deutschen App Store zum Download bereit. Neben iOS 9.0 oder neuer wird auch 1,2 GB an freiem Speicherplatz vorausgesetzt. An eine deutsche Lokalisierung wurde auch bereits gedacht.

„Die skurrilen Raposas und deine gezeichnete Heldenfigur kehren bei „Drawn to Life: Two Realms“ zurück, dem nächsten Spiel aus der beliebten Serie! Du übernimmst abermals die Rolle des Schöpfers und schaltest die mysteriöse Verbindung zwischen den beiden Welten frei, die durch einen von dir erzeugten Helden gerettet werden sollen.“

So heißt es von den Entwicklern im deutschen App Store zur Neuerscheinung. Die beiden gerade erwähnten Königreiche der Raposas und den Menschen fanden auch Einzug in den Titel des Spiels, „Two Realms“, zwischen denen sich der Spieler bewegt und Konflikte lösen muss, um die Welt vor dem Schatten zu besiegen. „Verwende dutzende an einzigartigen Spielzeugen und platziere sie, um Punkte für deine eigenen kreativen Lösungen zu erhalten“, berichten dazu auch die Macher des Spiels.

Mehr als 100 Herausforderungen warten auf den Drawn to Life: Two Realms-Gamer, ebenso wie 50 neue Musikstücke vom Original-Komponisten der Serie, eine 2D-Welt des ursprünglichen Künstlers und eine fortgesetzte Handlung. Zudem ist das Spiel zum iOS-Release aktuell noch um 20 Prozent vergünstigt und momentan noch für 4,49 Euro erhältlich. Falls ihr vor dem Kauf noch weitere Eindrücke dieser Premium-Neuerscheinung benötigt, hilft euch abschließend der YouTube-Trailer zu Drawn to Life: Two Realms.