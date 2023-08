Dreame L10 Prime ausprobiert: Was taugt das Low-Cost-Modell?

Rund um die IFA in Berlin wird Dreame in der kommenden Woche sein neues Top-Modell vorstellen, den L20 Ultra. Mit einem Preis von über 1.000 Euro wird das kein Schnäppchen. Aber was, wenn das Budget nicht so hoch ist? Bislang war der Dreame L10 Ultra für 749 Euro das „Einsteiger“-Modell des Herstellers. Seit Anfang des Monats gibt es mit dem Dreame L10 Prime eine noch günstigere Alternative. Der Listenpreis beträgt 599 Euro (Amazon-Link), wir wollen euch den Saug- und Wischroboter im Schnelldurchlauf vorstellen.

Diese wichtigsten Funktionen bringt der Dreame L10 Prime mit

Natürlich kann der Dreame L10 Prime per App gesteuert werden. In der Anwendung des Herstellers legt ihr beim ersten Start auch eine Karte eures Zuhauses an, was dank der integrierten LiDAR-Sensoren wirklich fantastisch funktioniert – hier muss man gegenüber den Top-Modellen keine Abstriche machen.

Darüber hinaus bekommt ihr eine Basis-Station, die mit zwei Tanks ausgestattet ist. Frischwasser zur Befeuchtung der Wischpads, sowie Schmutzwasser, das bei der automatischen Reinigung der Wischpads entsteht. Dieses wird automatisch abgesaugt, im Abschluss werden die beiden gesäuberten Wischpads getrocknet.

Im Einsatz fährt der Dreame L10 Prime zunächst eine Runde gegen den Uhrzeigersinn am Rand des Raums entlang, bevor er dann intelligent und strukturiert den Innenbereich abfährt. Teppiche werden dabei per Ultraschall erkannt, um die Saugleistung auf ausreichende 4.000 Pa zu erhöhen und die feuchten Wischpads anzuheben.

Darauf müsst ihr beim Dreame L10 Prime leider verzichten

Aber worauf muss man beim Low-Cost-Modell denn nun verzichten? Was den Komfort angeht, wäre beispielsweise der fehlende Staubsaugerbeutel in der Basis-Station zu erwähnen. Der Roboter behält aufgesaugten Schmutz in einem kleinen Behälter bei sich. Hier ist also etwas Handarbeit gefragt, im besten Fall immer dann, wenn man nach einigen kompletten Durchgängen auch das Schmutzwasser leert und das Frischwasser nachfüllt. Bei der ein- oder zweiwöchentlichen Routine fallen also ein paar mehr Handgriffe an.

Ebenso gibt es keinen integrierten Tank für Frischwasser im Roboter selbst. Das bedeutet: Die Wischer werden nur in der Station und nicht während der Reinigung befeuchtet. Im Vergleich muss der Dreame L10 Prime also häufiger zur Station zurückkehren, um die Pads erneut zu befeuchten. Immerhin werden sie dann im gleichen Atemzug auch gereinigt.

Im Vergleich zu den Top-Modellen ist beim Dreame L10 Prime auch keine Kamera mit KI-Technik verbaut, die kleinere Objekte wie beispielsweise auf dem Boden liegende Kabel erkennt. Insgesamt wirkt die Arbeitsweise des Roboters daher etwas rustikaler, eine gewisse Grundordnung auf dem Boden wird daher vorausgesetzt.

Das Fazit: Sehr gute Wischleistung für relativ wenig Geld

In Sachen Einrichtung und App-Bedienung kann der Dreame L10 Prime genau so punkten wie mit seiner Wischleistung, die im Prinzip nicht von den deutlich teureren Modellen des Herstellers zu unterscheiden ist. Auf Teppichen hebt er seine Wischpads bis zu 7 Millimeter an, was für diese Preisklasse nicht üblich ist. Genau dort macht sich aber die geringere Saugleistung im Vergleich zu den Top-Modellen am deutlichsten bemerkbar.

Abgesehen davon müsst ihr lediglich ein paar kleine Einbußen im Komfort in Kauf nehmen und beispielsweise den Staubbehälter nach einigen Durchgängen manuell leeren. Zudem können kleine Objekte auf dem Boden nicht automatisch erkannt werden.