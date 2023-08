Brixity: Putziges Sandbox-Städtebauspiel mit Freemium-Konzept

Auf den Bildern im App Store sieht Brixity (App Store-Link) wirklich fantastisch aus. Bis ihr in dem Sandbox-Spiel, das heute für iPhone und iPad erschienen ist, eine solche Welt erschaffen hat, dürfte aber wohl einige Zeit vergehen. Vor allem wenn ihr dabei nicht tief in die Tasche greifen wollt – der Download von Brixity ist zwar kostenlos, danach finanziert sich das Spiel aber im Freemium-Modell mit zahlreichen In-App-Käufen.

Sollte euch das nicht stören und ihr gegebenenfalls längere Wartezeiten in Kauf nehmen, erwartet euch eine durchaus interessante Spielidee. So müsst ihr nicht nur selbst aus Bausteinen eine Stadt erschaffen, sondern könnt auch Kreationen anderer Spielerinnen und Spieler auf der ganzen Welt erkunden.

Mit Brixity reist ihr in die Zukunft und rettet die Erde

Die Geschichte? Hier lässt Brixity in Sachen Kreativität nichts anbrennen: 500 Jahre in der Zukunft wird die Erde nach ihrer Zerstörung durch die neue Spezies der Pipos wiederaufgebaut. Sie sind ein integraler Bestandteil des Brixity-Universums, alle mit eigenen Persönlichkeiten, Erscheinungsbildern und Berufen, was eine Vielzahl von Interaktionen ermöglicht.

Der Einstieg in das Spiel, das leider über keine deutsche Lokalisierung verfügt, dürfte auch mit begrenzten Englischkenntnissen kein große Hürde sein. Wenn zu Beginn die Bausteine platziert werden, kann man im Prinzip nichts falsch machen – man muss nur halbwegs ordentlich mit dem Finger über den Bildschirm wischen können. Eine echte Herausforderung scheint Brixity zu Beginn nicht zu sein.

Wenn ihr allerdings am Ball bleibt und euch nicht von den verschiedenen Währungen und Timern ablenken lasst, habt ihr irgendwann aber tatsächlich die Möglichkeit, richtig kreativ zu werden und die Bausteine so zu stapeln, wie es euch gefällt. Es ist also definitiv etwas Durchhaltevermögen gefragt…