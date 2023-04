Echo Dot 5, Echo Dot 5 mit Uhr & Echo Dot 5 Kids bis zu 38 Prozent günstiger

Ihr wollt Alexa bei euch einziehen lassen oder weitere Räume mit Alexa ausstatten? Dann empfehlen wir den Echo Dot (Amazon-Link). Die aktuellste 5. Generation ist derzeit im Angebot, zudem auch die Versionen mit Uhr und die Kids-Edition. Sparen könnt ihr bis zu 38 Prozent.

In Version 5 wurde eine neugestaltete Audio-Architektur integriert, die für einen deutlich besseren Klang sorgt und auch das Radiohören in vernünftiger Qualität ermöglicht. Hier gibt es klare Stimmen und im Vergleich zu seinem Vorgänger doppelt so viel Bass.

Für Smart Home-Fans: Der Echo Dot kann über Sensoren auch de Temperatur messen und kann diese Werte in Automation nutzen. Außerdem ist ein Beschleunigungssensor verbaut, der einen Fingertipp auf die Oberseite des Geräts erkennt. Mit dieser Geste kann man beispielsweise die Musikwiedergabe ohne einen Sprachbefehl pausieren, den Wecker abstellen oder einen Anruf beenden.

Die Variante mit Uhr kann nicht nur die Uhrzeit anzeigen, sondern auch Songtitel, Künstlernamen, das Wetter oder eine mathematische Gleichung. Amazons Echo Dot Kids verfügt über die Kids Kindersicherung sowie einem Jahr Amazon Kids+. Als Designs gibt es eine Eule oder einen Drachen.

Echo Dot (5. Generation, 2022) | Smarter Bluetooth Lautsprecher mit Alexa | Anthrazit Echo Dot klang noch nie so gut – Genieße ein noch besseres Audioerlebnis als mit den Vorgängermodellen von Echo Dot mit Alexa, für klarere...

Deine Lieblingsinhalte und -musik – Spiel Musik, Hörbücher und Podcasts von Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer und weiteren, und lass sie...

Angebot Echo Dot (5. Gen, 2022) mit Uhr | Smarter Lautsprecher mit Uhr und Alexa | Graublau Echo Dot klang noch nie so gut – Genieße ein noch besseres Audioerlebnis als mit den Vorgängermodellen von Echo Dot mit Alexa, für klarere...

Die Uhrzeit und mehr auf einen Blick – Das verbesserte LED-Display zeigt die Uhrzeit, Wecker, das Wetter, Songtitel und mehr.