Echo Show: Zwei Modelle wieder zum Sparpreis erhältlich

Bei Amazon gibt es aktuell mal wieder die hauseigene Hardware im Angebot. reduziert erhältlich sind aktuell der Echo Show 5 für 69,99 statt 89,99 Euro sowie der Echo Show 8 für 89,99 statt 129,99 Euro. Bei Interesse an eine Alexa-Lautsprecher mit Bildschirm solltet ihr euch unserer Meinung nach auf jeden Fall für das etwas teurere Modell entscheiden. Warum? Das erklären wir euch in den folgenden Zeilen.

Der Echo Show 8 verfügt nicht nur über den größeren Bildschirm, sondern auch über die mit Abstand besseren Lautsprecher. Er ist damit schon fast auf einem Niveau mit dem großen Echo Show, der allerdings über 200 Euro kostet.

Im Echo Show 8 sind zwei 51-mm-Lautsprecher mit 10 Watt je Kanal, das ist deutlich mehr als beim kleinen 5er-Modell, das nur über einen 42-mm-Lautsprecher mit 4 Watt verfügt. Klanglich kommt das neue Modell damit fast an den großen Show ran, dessen Lautsprecher nur einen Hauch größer sind. In der Praxis präsentiert sich der Echo Show 8 mit einem wirklich guten Klang. Natürlich kann man mit dem Smart Display keinen großen Lautsprecher ersetzen, für ein wenig Musik in Küche, Schlafzimmer oder Badezimmer ist das neue Modell aber definitiv geeignet.

Und dann gibt es sie doch noch, die Unterschiede im Detail. Zumindest im Vergleich zum großen Echo Show: Die bereits mit dem Echo Show 5 eingeführte Möglichkeit, die Kamera mit einem Schieberegler physikalisch zu verdecken, ist auch beim neuen Echo Show 8 mit an Bord. Etwas schade: Genau wie beim kleinen Bruder ist nur eine 1 Megapixel Kamera verbaut, beim großen Bruder ist die Bildqualität mit 5 Megapixel deutlich besser.

Nicht umsonst liegt die durchschnittliche Nutzer-Wertung des Echo Show 8 derzeit bei 4,5 von 5 möglichen Sternen. Das ist eine Bewertung, der wir uns absolut anschließen können.