Emmy Awards 2023: Apple heimst rekordverdächtige 54 Nominierungen ein

Apples eigener Videostreaming-Dienst Apple TV+ entwickelt sich immer weiter. Das zeigt sich auch an den Nominierungen für die am 18. September dieses Jahres anstehenden 75. Emmy Awards in den USA, die über die Television Academy jährlich die besten TV-Shows, -Filme und -Serien auszeichnen.

In diesem Jahr schreibt Apple Geschichte: Mit einem Rekord von 54 Emmy-Nominierungen in 13 erfolgreichen Apple Original-Titeln katapultiert man sich mitten ins Geschehen. Apple Originals erhalten Nominierungen in der Hauptkategorie, darunter Outstanding Comedy-Serie für „Ted Lasso“, Outstanding Documentary or Nonfiction Special für „STILL: A Michael J. Fox Movie“, Outstanding Hosted Nonfiction Series oder Special für Late Night Breakout „The Problem With Jon Stewart“ und Outstanding Short Form Comedy, Drama oder Variety Series für „Carpool Karaoke: The Series“.

Vor allem die beliebte Fussball-Comedy-Serie Ted Lasso konnte wieder einige Nominierungen einheimsen. Die Serie wird zum dritten Mal in Folge mit insgesamt 21 die am meisten nominierte Komödie. Die Serie erhält auch insgesamt neun Schauspielnominierungen und ist damit nur die fünfte Komödie in der Geschichte, die Emmy-Nominierungen für alle ihre ursprünglichen Serien-Ensemble-Stammgäste erhält, zusammen mit All in the Family, The Golden Girls, Schitt’s Creek und Will & Grace. Die Emmy-prämierten Stars Jason Sudeikis, Brett Goldstein und Hannah Waddingham werden mit Back-to-Back-Nominierungen für die dritte Staffel ausgezeichnet. Die Stars Phil Dunster und Juno Temple – und die Gaststars Sam Richardson, Sarah Niles, Harriet Walter und Becky Ann Baker – erhalten ebenfalls Nominierungen als Schauspieler.

Erstmals auch Nominierung in der Late Night-Kategorie

Darüber hinaus führt der Apple Original Dokumentarfilm „STILL: Ein Michael J. Fox Movie“ die diesjährigen Dokumentarfilme und Dokuserien mit insgesamt sieben Emmy-Nominierungen an, darunter Outstanding Documentary or Nonfiction Special und Regie für ein Dokumentarfilm/Nonfiction-Programm. Im ersten Jahr bricht Apple TV+ auch in der Late-Night-Programmierung durch, da „The Problem With Jon Stewart“ mit Nominierungen für Outstanding Talk Series, Directing for a Variety Series und Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series ausgezeichnet wird.

Auch die Apple Originals „Shrinking“, „Bad Sisters“, „Black Bird“, „Selena Gomez: My Mind & Me“, „Prehistoric Planet“, „Five Days at Memorial“ und „Hello Tomorrow!“ werden mit erstmaligen Emmy-Award-Nominierungen ausgezeichnet. Darüber hinaus punktet „Carpool Karaoke: The Series“ nach dem fünften Sieg in Folge mit der sechsten Nominierung in der Serie in Folge. Alle 54 Emmy-Nominierungen für Apple TV+ lassen sich auch im entsprechenden Newsroom-Artikel von Apple im Detail nachlesen.

Fotos: Apple.