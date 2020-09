Epic verschenkt Railway Empire & Where The Water Tastes Like Wine für Windows

Wie sieht das eigentlich bei euch aus? Seid ihr ein Misch-Haushalt? Also habt ihr zum Beispiel ein iPhone, aber gleichzeitig einen Windows-Rechner im Einsatz? Oder setzt ihr voll und ganz auf Apple? Falls ihr einen Windows-Computer im Einsatz habt, könnt ihr im Epic Games Store zwei Schnäppchen machen.

Railway Empire

Das Strategie-Spiel Railway Empire ist rund zwei Jahre alt und kostet sonst 30 Euro. Der Download benötigt rund 7 GB freien Speicher und bietet zusätzliche Kauf-Add-ons an.

→ In einer umfangreichen Kampagne erschließen Sie Schritt für Schritt die Vereinigten Staaten der 1830er – von der Westküste bis zur Ostküste warten zahlreiche amerikanische Städte auf die Errungenschaften der Eisenbahn. → Führen Sie Ihr Eisenbahnimperium zum Erfolg, indem Sie ein weitverzweigtes Schienennetz errichten und den Personen- sowie Güterverkehr optimieren. → Meistern Sie herausfordernde Aufgaben in abwechslungsreichen Szenarien oder basteln Sie im Modellbaumodus ganz ohne finanziellen Druck an Ihrem Streckennetz. → Setzen Sie die Stärken und Schwächen von über 40 historisch nachgebildeten Lokomotiven und über 30 verschiedenen Waggons geschickt für sich ein. → Behaupten Sie sich gegen bis zu 3 konkurrierende Tycoons und sabotieren Sie Ihre Kontrahenten, indem Sie Banditen bezahlen oder Spione anheuern. → Erkunden Sie Ihr Schienennetz sowie wunderschöne Landschaften aus der Ich-Perspektive.

Where The Water Tastes Like Wine

Auch Where The Water Tastes Like Wine ist zwei Jahre alt und setzt 6 GB verfügbaren Speicher voraus. Sonst kostet das Spiel 20 Euro.