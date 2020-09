A Monster’s Expedition: Tolles Puzzle-Game neu bei Apple Arcade

Die Entwickler von Draknek dürften vielen iOS-Gamern schon aufgrund ihrer Titel A Good Snowman Is Hard To Find und Cosmic Express bekannt sein. Nun hat das Team ein neues Spiel im App Store veröffentlicht, genauer gesagt für Apples Abo-Dienst Apple Arcade: A Monster’s Expedition (App Store-Link). Der Download ist natürlich im Rahmen von Apple Arcade gratis und kann sowohl auf iPhones und iPads, als auch auf Macs und das Apple TV erfolgen. iOS 13.0 bzw. macOS 10.15 ist Pflicht, ebenso werden etwa 389 MB an freiem Speicherplatz benötigt. Auch eine deutsche Lokalisierung ist mit an Bord.

„Ein paar der besten Puzzle-Designer der Welt haben A Monster’s Expedition erschaffen, ein bezauberndes und entspannendes Open-World-Puzzle-Abenteuer für Monster, die mehr über Menschen erfahren wollen“ – so heißt es von den Entwicklern von Draknek im deutschen App Store. „Indem du Bäume umstößt, um Wege zu schaffen, erkundest du hunderte Inseln in der ganzen Welt, um mehr über die Geschichte der Menschheit zu erfahren.“

Keine Zeitlimits, Highscores oder andere Ablenkungen

A Monster’s Expedition ist ein entspannendes, freundlich gestaltetes Puzzle-Game, das den Gamer dazu einlädt, hunderte verschiedene Inseln zu erkunden, Wege zu kreieren und dabei dem fortwährenden Meeresrauschen zu lauschen. Auf jeder der kleinen Inseln finden sich nämlich Bäume, die vom Monster umgeworfen und als Brücke zur nächsten Insel genutzt werden können. Dabei muss man aufpassen, dass die gefällten Baumstämme nicht ins Wasser fallen oder in der falschen Richtung liegen. Im späteren Spielverlauf kommen weitere Schwierigkeiten, aber auch Hilfestellungen für das holzfällende Monster hinzu.

Die Apple Arcade-Neuerscheinung bietet ein total ruhiges Gameplay ohne weitere Ablenkungen, Highscores oder Zeitbeschränkungen. Jederzeit lässt sich auch ein Zurück-Button betätigen, wenn man einen oder mehrere unvorsichtige Schritte gemacht hat. Die Inseln müssen zudem nicht in einer linearen Richtung erkundet werden: Oftmals finden sich mehrere kleine Plattformen nebeneinander, und der Spieler kann selbst entscheiden, welchen Weg er zuerst einschlägt. Ein riesiges Highlight bei Apple Arcade ist A Monster’s Expedition sicherlich nicht, aber für Freunde von entspannten Puzzle-Games auf jeden Fall einen Download wert. In Kürze erscheint das Spiel auch beim Spiele-Portal Steam. Der Game-Trailer bei YouTube liefert euch zudem abschließend weitere audio-visuelle Eindrücke.