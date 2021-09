Epic vs Apple: Epic bittet um Wiederherstellung des Entwickleraccounts

Der Streit zwischen Epic Games und Apple geht offenbar in eine weitere Runde. Die Geschichte ist mittlerweile bekannt: Nachdem Epic mit dem eigenen Spiel Fortnite laut Apple gegen App Store-Regularien verstoßen hat, wurde die Anwendung im August 2020 aus dem App Store entfernt. Epic hatte eine direkte Zahlungsmöglichkeit geschaffen, die Apples In-App-Käufe im App Store übergangen hatte. Seitdem stehen sich die beiden Konzerne auch in einem erbitterten Gerichtsstreit gegenüber.

Wie Epic Games nun über den Fortnite-Account bei Twitter berichtet, habe man Apple gebeten, den Fortnite-Entwickleraccount wiederherzustellen. „Epic hat Apple gebeten, unser Fortnite-Entwicklerkonto wiederherzustellen. Epic beabsichtigt, Fortnite auf iOS in Korea neu zu veröffentlichen und sowohl die Epic-Zahlung als auch die Apple-Zahlung in Übereinstimmung mit dem neuen koreanischen Gesetz nebeneinander anzubieten.“ So der Wortlaut in deutscher Übersetzung.

Epic has asked Apple to restore our Fortnite developer account. Epic intends to re-release Fortnite on iOS in Korea offering both Epic payment and Apple payment side-by-side in compliance with the new Korean law. — Fortnite (@FortniteGame) September 9, 2021

In Südkorea gibt es seit August dieses Jahres ein Gesetz, das es Apple verbietet, von Entwicklern zu verlangen, sein In-App-Kaufsystem zu verwenden. Das Gesetz zwingt Apple – und auch Google – dazu, den Entwicklern die Verwendung von Zahlungsmitteln von Drittanbietern für Einkäufe zu erlauben. Apple kritisierte seinerzeit diese Entscheidung und gab an, dass mit diesem Schritt die Nutzer bzw. Nutzerinnen dem Risiko von Betrug ausgesetzt und den Schutz der Privatsphäre untergraben würde.

In einem Statement gegenüber MacRumors hat sich Apple dann auch zum aktuellen Vorstoß von Epic Games geäußert. Man sehe keine Basis für eine Wiederherstellung des Epic-Entwickleraccounts.

„Wie wir schon die ganze Zeit gesagt haben, würden wir die Rückkehr von Epic in den App Store begrüßen, wenn sie sich an die gleichen Regeln halten wie alle anderen auch. Epic hat den Vertragsbruch zugegeben, und bis jetzt gibt es keine legitime Grundlage für die Wiedereinführung ihres Entwicklerkontos.“

Apple weist zudem darauf hin, dass das Gesetz in Südkorea noch nicht in Kraft getreten ist, und selbst dann, wenn dem so wäre, wäre Apple nicht verpflichtet, ein Entwicklerkonto wieder einzurichten, das vor dem Inkrafttreten des Gesetzes gekündigt wurde.