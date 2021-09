Sonos erhöht die Preise: Lautsprecher werden bis zu 100 Euro teurer

Die Produkte von Sonos gehörten zwar noch nie zu den günstigsten auf dem Markt, dafür hat man allerdings auch einiges geboten bekommen. Aus meiner Sicht ist Sonos immer noch das beste smarte Multiroom-System, das es auf dem Markt gibt. Sicherlich gibt es Soundbars oder Speaker, die im direkten Vergleich besser sind, an das gesamte Sonos-System kommt aber niemand heran.

Wie bereits bei der letzten Verkündung der Quartalszahlen bekannt gegeben wurde, sieht sich Sonos zu einer Preiserhöhung bei einiger seiner Produkte gezwungen. Begründet wird das unter anderem mit Kosten der Komponenten, Lieferketten und der Nachfrage.

Die Preiserhöhung soll ab dem 12. September in Kraft treten und sicherlich als erstes Auswirkungen auf den hauseigenen Online-Shop haben. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die Preise im freien Handel steigen werden. Laut uns vorliegenden Informationen werden die Preise der fünf folgenden Produkte erhöht, was auch Auswirkungen auf einige Sonos-Bundles haben könnte:

Sonos Five 579 → 599 Euro

579 → 599 Euro Sonos Roam 179 → 199 Euro

179 → 199 Euro Sonos Arc 899 → 999 Euro

899 → 999 Euro Sonos Sub 799 → 849 Euro

799 → 849 Euro Sonos Amp 699 → 799 Euro

