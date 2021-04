EU-Kommission: Apple Music verfügt über unlautere Wettbewerbsvorteile

In dieser Woche wurden erste Ergebnisse zum Streit zwischen Apple und der Europäischen Union aufgrund von wettbewerbswidrigen Verhaltens von Seiten Apples im App Store erwartet. Die EU-Kommission schaut Apple und dem App Store bereits seit nunmehr zwei Jahren genauer auf die Finger. Genauer gesagt handelt es sich um die Frage, ob die Geschäftsbedingungen des App Stores mit geltendem EU-Recht konform gehen.

Nun hat sich die EU-Kommissarin für Wettbewerb sowie Vizepräsidentin für Digitales, Margrethe Vestager, bei Twitter zu Wort gemeldet und ein erstes vorläufiges Fazit verkündet. Im Tweet heißt es:

Our preliminary conclusion: @Apple is in breach of EU competition law. @AppleMusic compete with other music streaming services. But @Apple charges high commission fees on rivals in the App store & forbids them to inform of alternative subscription options. Consumers losing out.

— Margrethe Vestager (@vestager) April 30, 2021