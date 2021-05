AirTags: Erster Teardown verfügbar & einfaches Bohrloch für eigene Anhänger

Die AirTags sind gestern offiziell gestartet und der japanische YouTuber Haruki hat ein 14 Minuten langes Video erstellt, in dem er einen AirTag auseinander nimmt und so das Innenleben freilegt. So könnt ihr die internen Komponenten und Elemente sehen, zum Beispiel den U1-Chip, das Bluetooth-Modul und mehr.

Einfaches Bohrloch selbst gemacht

Während man bei Tile und Co schon ein kleines Loch für eigene Anhänger von Haus aus bekommt, verzichtet Apple auf diese Möglichkeit. Hier muss man Zubehör kaufen, um einen AirTag am Schlüsselbund oder Rucksack zu befestigen. Wenn ihr kein zusätzliches Zubehör kaufen wollt, könnt ihr auch einfach selbst ein kleines Loch in die AirTags bohren. Schön ist das ganze nicht, funktional schon. Ihr könnt so zum Beispiel eine günstige Schnur zur Befestigung nutzen. Alles auf eigene Gefahr!

