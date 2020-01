eufyCam 2: HomeKit-Kamera jetzt in Deutschland erhältlich

Wie ihr sicherlich wisst, wird die eufyCam in Kürze mit HomeKit kompatibel sein. Das Update hat sich schon angekündigt. Nun gibt es weitere Neuigkeiten rund um die eufyCam 2 (Amazon-Link). Bisher war hierzulande nur die eufyCam 2C verfügbar, ab sofort kann man auch die eufyCam 2 kaufen. Doch was genau sind eigentlich die Unterschiede?

eufyCam 2 vs eufyCam 2C

Optisch unterscheiden sich die beiden Kameras nur leicht in der Bauart. Während beide Kameras mit 1080p Videos aufzeichnen und wetterfest sind, hält die neue eufyCam 2 länger durch. Die Akkulaufzeit liegt bei 365 Tage, die Version 2C schafft nur 180 Tage. Des Weiteren kann die eufyCam 2 auch Gesichter erkennen und verfügt über einen besseren Nachtsensor. Ebenso gibt es Support für Alexa und Google Assistant.

Die Vorteile von HomeKit Secure Video

Die eufyCam 2 ist eine der ersten Sicherheitskameras, die die Vorteile von Secure Video nutzt. Demnach wird der Zugriff auf die Bilder via iCloud ermöglicht, wobei bei Apple die Privatsphäre an oberster Stelle steht. Secure Video nutzt auch die geräteinterne Intelligenz von iPhone und iPad, um die von der eufyCam 2 erfassten Aktivitäten privat zu analysieren und zu erkennen, ob sie eine andere Person, ein anderes Fahrzeug oder ein anderes Tier sieht. Die eufyCam 2 speichert relevante Videoclips sicher in der iCloud, so dass die Benutzer nur benachrichtigt werden, wenn es wichtige Aktivitäten in ihrem Zuhause gibt.

Mit HomeKit Secure Video können Benutzer 10 Tage lang auf aktuelle Aktivitäten in der Home-App zugreifen. Kunden mit einem 200 Gigabyte iCloud-Plan können eine Kamera ohne zusätzliche Kosten hinzufügen; Kunden mit einem 2 Terabyte-Plan können bis zu fünf Kameras hinzufügen. Secure Video wird mit einem Update bereitgestellt, wenn Apple die nächste Version von HomeKit veröffentlicht.

Das Set bestehend aus Basisstation und zwei Kameras kostet 349,99 Euro. Die eufyCam 2C gibt es aktuell für 199,99 Euro, wenn ihr den Gutschein auf der Produktseite aktiviert.

eufy Security eufyCam 2, Kabellose... FULL HD QUALITÄT: 1080p Auflösung stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet wird.

365 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera dient Ihnen nach nur einem Aufladen ein ganzes Jahr lang!