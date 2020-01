eBook-Deals: Thriller „Sommers Tod“ für nur 1,19 Euro & mehr

Der Thriller „Sommers Tod“ (Amazon-Link) ist als Kindle-eBook heute günstiger: Bezahlen müsst ihr nur 1,19 Euro.

An einem sonnigen Frühlingstag verschleppt ein Unbekannter den achtjährigen Simon und seine neun Jahre ältere Schwester Carla. Es geschieht am helllichten Tag und es gibt Zeugen, sodass Kommissar Lukas Sommer rasch eine heiße Spur findet. Beim Rettungszugriff gerät er jedoch in eine heimtückische Falle und verliert fast sein Leben. Als sich ihm eine zweite Chance bietet, setzt er alles daran, das Verbrechen zu sühnen. Aber sein Gegner ist ihm immer einen Schritt voraus.

Auch diese eBooks sind günstiger

Des Weiteren könnt ihr den historischen Roman „Die Hebamme von Sylt“ (Amazon-Link) günstiger laden, der Preis ist auf 2,49 Euro gefallen. Optional könnt ihr das eBook auch bei Thalia zum gleichen Preis kaufen.

Geesche ist die einzige Hebamme auf Sylt. Als in einer stürmischen Nacht zwei Frauen vor ihrer Tür stehen, die ihre Hilfe brauchen, fällt sie eine Entscheidung, die ihr Leben für immer bestimmt… Ein dramatisches Epos vor historischem Hintergrund – dem Bau der Inselbahn und dem Einsetzen des Tourismus auf einer der beliebtesten deutschen Inseln.

Der Shetland-Krimi „Tote Wasser“ (Amazon-Link) ist ebenfalls reduziert und kostet nur noch 1,99 Euro – auch bei Thalia. Zum Inhalt müsst ihr wissen:

Als in einem Fischerboot die Leiche des Journalisten Jerry Markham entdeckt wird, ruft man Hilfe vom Festland: Anstelle von Jimmy Perez, der noch unter dem Tod seiner Verlobten leidet, soll die junge Willow Reeves auf den Shetlands ermitteln. Trotz seiner Apathie regt sich Widerstand in dem Detective. Die junge Kollegin ist ihm entschieden zu forsch. Das ungleiche Paar begibt sich auf Spurensuche: Markham, Sohn aus reichem Haus, war als Frauenheld bekannt. Er hatte die Inseln nach einem Skandal verlassen müssen. Warum also war er zurückgekehrt? Die Spur führt zu den Ölfeldern in der Bucht Sullum Voe, über die der Tote einen Artikel schreiben wollte …

Außerdem gibt es noch den Kriminalroman „Tiefe Havel“ (Amazon-Link) im Angebot. Der Preis ist auf 2,49 Euro gefallen, auch bei Thalia. Bewertet wird das eBook mit 5 von 5 Sternen. Zum Inhalt heißt es: