Eve Cam: HomeKit-Kamera wird dank Update noch ein bisschen besser

Zur Eve Cam wollten wir euch eigentlich längst nähere Details mitgeteilt haben, unser Testgerät steht auch schon seit einiger Zeit auf unserem Schreibtisch und wartet nur auf seinen Einsatz. Eigentlich ist die Eve Cam auch schon im Einsatz, nur leider will unser HomeKit noch nicht so, wie wir es wollen – das ist am Ende aber ein individuelles Problem.

Falls ihr die Eve Cam schon euer Eigen nennt, gibt es jetzt positive Neuigkeiten aus dem Hause Eve Systems. Mit einem Update für die hauseigene Eve-App hat man auch die Eve Cam deutlich verbessern können. Insbesondere eine Funktion hat vielen Nutzern bisher gefehlt: Die Verwendung der Eve Cam über Kopf. Genau das wird mit dem jüngsten Update möglich gemacht, wie uns die Entwickler mitteilen:

In den Einstellungen von Eve Cam kann man nun auswählen, ob man Eve Cam umgekehrt montiert hat, um das Kamerabild automatisch entsprechend zu drehen. Da Eve Cam über einen magnetischen Standfuß verfügt, ergeben sich so ganz neue Möglichkeiten, die Kamera perfekt zu platzieren. Damit diese Einstellungsmöglichkeit angezeigt wird, benötigt Eve Cam Firmware 1.0.3, die zeitgleich kostenlos zur Verfügung steht und viele weitere Verbesserungen mit sich bringt.

Außerdem gibt es in der Eve-App eine neue Kachel „Meine Kameras“, die immer dann aktiviert wird, wenn ein Zuhause über mehr als eine Kamera verfügt. Diese Ansicht aller Kameras kann auch ganz einfach mit einem Siri-Kurzbefehl geöffnet werden und ermöglicht einen schnellen Überblick über das ganze Zuhause. Auch hier hat Eve Systems praktische Extras versteckt: Man kann in Kamerabild antippen, um dieses groß anzuzeigen, oder tippen und halten um Szenen und andere HomeKit-fähige Geräte im gleichen Raum zu aktivieren.#