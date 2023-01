Eve Systems: Matter ab Werk und neues rund um Motions Blinds

Seit Dezember können interessierte Nutzerinnen und Nutzer drei HomeKit-Geräte von Eve Systems mit einer Matter-Firmware ausstatten: Eve Door & Window, Eve Energy und Eve Motion. Der aktuell noch etwas aufwändige Update-Prozess wird bei Neuanschaffungen ab März wegfallen.

Die Geräte werden zu den ersten weltweit gehören, die Vorteile der Matter-Technologie wie Plug-and-Play-Interoperabilität und Plattformunabhängigkeit bieten, ohne dass sie dafür über ein Over-the-Air-Firmwareupdate aktualisiert werden müssen. Dank Matter werden die drei Geräte auf allen vier großen Smart Home-Plattformen funktionieren, also Apple Home, Google Home, Amazon Alexa und Samsung SmartThings. Ab dem 28. März werden die „aktualisierten“ Produkte im Handel erhältlich sein.

„Eve unterstützt Matter seit der ersten Stunde und bietet zukunftssichere, kostenlose Over-the-Air-Firmwareupdates für existierende Devices“, sagt Jerome Gackel, CEO von Eve Systems. „Beim nächsten Schritt – Geräte mit Matter ab Werk anzubieten – ist Eve erneut Technologieführer. Zunächst werden unsere Bestseller, Eve Door & Window, Eve Energy und Eve Motion, standardmäßig mit Matter-Firmware ausgeliefert und lösen damit das Versprechen des neuen Standards ein, Smart Home-Produkte für alle Kundinnen und Kunden plattformübergreifend und so einfach, zuverlässig und sicher wie möglich zu machen.“

Alle Neuigkeiten rund um die smarten Rollos Eve MotionBlinds

Wir haben mit Eve MotionsBlinds ausgestattete Rollos seit dem vergangenen Sommer bei uns im Büro im Einsatz und sind zufrieden. Falls ihr bei euch Zuhause nicht alles umbauen wollt, gibt es jetzt gute Neuigkeiten: Das Eve MotionBlinds Upgrade Kit for Roller Blinds. ie Nachrüstlösung wertet gängige Dritthersteller-Rollos mit der zukunftssicheren Thread Technologie und dem unerreichten Funktionsumfang von Apple Home sowie der Eve App auf. Das Kit lässt sich einfach, ohne Verkabelung und Fachwissen installieren. Enthalten sind Träger, Blenden und ein Adapterset, mit dem sich die Motoren an die Rohre zahlreicher Rollo-Typen anpassen lassen. Den Direktvertrieb für 199,95 Euro will Eve Systems ab dem 28. März über seinen eigenen Online-Shop starten.

Eve MotionBlinds for Honeycomb erweitert das Programm von maßgefertigten, über ein Netzwerk von Coulisse-Partnern angebotenen Beschattungslösungen. Dieser Motor ist die Grundlage für hochwertigen, multifunktionalen Wabenplissee-Sonnenschutz, der dank seiner Struktur nicht nur hervorragende akustische und thermische Dämmeigenschaften besitzt, sondern auch den Raum durch einen modernen optischen Effekt aufwertet. Eve MotionBlinds for Venetian kann Jalousien aus Holz und Spezialaluminium öffnen, schließen und die Lamellen horizontal oder vertikal justieren, je nach gewünschtem Grad an Licht, Schatten und Privatsphäre.

Im Zuge der Over-the-Air-Firmwareupdates plant Eve, Ende des ersten Quartals für alle Eve MotionBlinds Produkte eine kostenlose Aktualisierung zur Unterstützung von Matter zu veröffentlichen. Mit Eve MotionBlinds for Roller Blinds, in Zusammenarbeit mit Coulisse zur CES 2022 veröffentlicht, hat bereits eine erste Motorvariante die Zertifizierung erfolgreich abgeschlossen.