Feuerwear: Dank Valentins-Edition im Partnerlook unterwegs

Es sind noch knapp zwei Wochen bis zum Valentinstag und wenn ihr dieses Mal nicht einfach nur auf ein paar Blumen zurückgreifen wollt, hat Feuerwear vielleicht die passende Überraschung für euch am Start. Das Unternehmen aus Köln bietet passend zum Valentinstag eine Sonderedition seiner Portemonnaies an.

Vor knapp zwei Monaten habe ich ja zuletzt einen Blick auf Frank geworfen, einem neuen Geldbeutel aus Feuerwehrschlauch. Aktuell bin ich tatsächlich sehr zufrieden, wobei das Portemonnaie noch bequem in der Jackentasche Platz findet. Spätestens im Sommer sehe ich dann aber doch ein Problem: In der Hosentasche finde ich Frank dann doch etwas zu wuchtig.

Aber das ist am Ende ja auch eine Frage des persönlichen Geschmacks und wenn ihr ein Portemonnaie aus Feuerwehrschlauch ausprobieren möchtet, ist die Valentins-Edition vielleicht eine tolle Gelegenheit für euch. Dabei könnt ihr die Modelle Fred, Alan, Frank und Alex in verschiedenen Pärchen miteinander kombinieren, wobei ein Detail immer vorhanden ist: Die Portemonnaies sind aus einem Stück Schlauch gefertigt und haben so nicht nur die gleiche Farbe, sondern auch einen durchgehenden Aufdruck.

die Valentins-Edition im Online-Shop von Feuerwear entdecken

Und eine kleine Überraschung haben wir noch für euch. Gemeinsam mit Feuerwear verlosen wir ein Valentins-Duo bestehend aus Fred und Alan, zu sehen auf den Bildern hier im Artikel. Um euch eine Chance auf die beiden Portemonnaies zu sichern, müsst ihr einfach bis zum 7. Februar einen Kommentar unter diesem Artikel hinterlassen und erklären, warum es ausgerechnet für euch ein perfektes Geschenk wäre. Bitte achtet darauf, dass ihr eine gültige E-Mail-Adresse angebt. Nur so können wir den Gewinner im Anschluss an die Auslosung auch kontaktieren.