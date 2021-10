First Strike: Atomkriegs-Strategiespiel bekommt Multiplayer-Update

Ihr wollt mal eben die Weltherrschaft an euch reißen? Euch gegen die Supermächte der Welt zur Wehr setzen? Dann ist First Strike (App Store-Link) genau die richtige Empfehlung für euch. Das Spiel mit dem etwas anderen Beigeschmack wird ab dem 3. November noch mehr bieten – dann nämlich wird es auch einen Multiplayer-Modus geben. Wir wollen euch schon jetzt einen ersten Ausblick liefern.

Wie im Einzelspielermodus wählt man eine Nation wie die USA, Nordkorea oder Russland und bekriegt sich mit Atomwaffen, bis nur noch eine Nation übrig ist. Um sich einem Online-Match anzuschließen, gibt es mehrere Möglichkeiten: Man kann sich mit der Quickplay-Funktion einer Gruppe von Spielern anschließen, sich mit Hilfe eines Codes einladen lassen oder seinen eigenen Raum erstellen.

Der Multiplayermodus enthält außerdem zwei neue Modifikatoren, die auf Wunsch aktiviert werden können: „Ausgeglichener Start“ lässt alle Spielerinnen und Spieler mit den gleichen Startbedingungen beginnen, und „Unterstützung für kleine Staaten“ erlaubt kleinen Nationen zu Beginn eine schnellere Expansion und Forschungsgeschwindigkeit. Diese beiden Modifikatoren sorgen für ein ausgewogeneres Spielerlebnis und gleichen das traditionelle Machtungleichgewicht zwischen den spielbaren Nationen in First Strike aus.

Was mir gar nicht so bewusst war: First Strike, das bereits im März 2ß14 erschienen ist, wurde seit dem Start von mehr als 11 Millionen Spielerinnen und Spielern aus der ganzen Welt gespielt. „Auch in Zukunft werden die Blindflug Studios weitere Updates für die Free-to-Play-Version von First Strike entwickeln und veröffentlichen. Das Spiel hat sich über die Jahre zu einem wahren ’nuklearen Spielplatz‘ entwickelt, der kontinuierlich mit neuen Features und Inhalten versorgt wird, die selbst Veteranen und langjährige Fans vor immer neue Herausforderungen stellt“, teilt uns das Entwicklerteam mit.