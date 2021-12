Foundation bei Apple TV+: Eine der am häufigsten raubkopierten Serien 2021

Habt ihr schon Apples Eigenproduktion Foundation geschaut? Die aufwändig produzierte Science Fiction-Serie kann seit einigen Wochen im Rahmen eines Apple TV+ Abos bei Apples Videostreaming-Dienst angesehen werden. Kritiker und Kritikerinnen bescheinigen der Serie gute Noten, und auch hier im Haushalt wurde die Geschichte um Hari Seldon, Gaal Dornick und dem galaktischen Imperium in wenigen Sitzungen gebingt.

Die Popularität von Foundation führte Apples Serie aber nun auch zu einem traurigen Rekord: Sie war eine der am meisten raubkopierten Produktionen des Jahres 2021. Die Website Torrentfreak stellt dazu am Ende jedes Jahres eine Top 10-Liste der am meisten über Torrents heruntergeladenen Inhalte zur Verfügung, in der sich 2021 auch Apple TV+ und Foundation auf Platz 7 wiederfindet. Davor sind vor allem Marvel- und Disney+-Produktionen angesiedelt, aber auch Netflix’ Eigenproduktion „The Witcher“ ist vertreten. Das sind die unrühmlichen Top 10:

Wandavision (Disney+) Loki (Disney+) The Witcher (Netflix) The Falcon and the Winter Soldier (Disney+) Hawkeye (Disney+) What If…? (Disney+) Foundation (Apple TV+) Rick and Morty (Cartoon Network/Netflix/HBO Max) Arcane (Netflix) Wheel of Time (Amazon Prime Video)

In den Jahren davor konnte immer die Fantasy-Serie Game of Thrones den ersten Platz der traurigen Top 10 für sich beanspruchen. Nachdem die Serie aber im letzten Jahr ihr Finale erreicht hatte, gingen die vorderen Plätze nun an andere Produktionen. Die Auflistungen von Torrentfreak beziehen sich übrigens auf einzelne Folgen, nicht auf ganze Staffeln. Zudem betont man, „dass der BitTorrent-Verkehr nur einen kleinen Teil der Piraterie-Landschaft ausmacht. Die meisten Menschen nutzen heutzutage Streaming-Websites und -Dienste, die in der Regel keine Zugriffsstatistiken ausweisen.“

Welche Serie hat euch im Jahr 2021 am meisten begeistert? Habt ihr Empfehlungen bei Apple TV+, Netflix, Amazon Prime und Co. für uns? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare.