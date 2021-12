HomePod: Probleme mit der Spracherkennung seit iOS 15.2

Kürzlich hat Apple das eigene mobile Betriebssystem auf iOS 15.2 angehoben, und auch die Smart Speaker, der HomePod und HomePod mini, wurden aktualisiert. Sie wurden unter anderem fit gemacht für das neue Apple Music Voice-Abonnement und erkennen verschiedene Personen des Haushalts. Scheinbar gibt es mit den neuen Software-Versionen jedoch auch einige Probleme.

Auch ich habe mich in den letzten Tagen immer wieder gewundert, warum meine HomePod minis in der Wohnung bei Ansprache immer wieder ihren Dienst verweigern. Siri zeigt sich überaus zickig und erklärt mir beispielsweise beim Befehl, eine HomeKit-Szene zu aktivieren, „Oh je, es gibt ein Problem. Bitte versuche es erneut.“ Woran genau es liegt, teilt Siri nicht mit. Versuche ich, die gleiche Szene über Siri auf dem iPhone zu starten, funktioniert alles wie gehabt.

Neben der Weigerung zum Ausführen von Kurzbefehlen oder Drittanbieter-Diensten ist auch häufig die iPhone-Suche oder das Erstellen von Erinnerungen eingeschränkt. Dabei wird auf andere Anwendungen verwiesen, obwohl Siri diese Art von Sprachbefehlen eigentlich direkt ausführen kann: „Du musst in einer dieser Apps fortsetzen. Tippe auf diejenige, die geöffnet werden soll.“ Auch AirTags werden nicht gefunden: „Tut mir leid, ich habe noch immer ein Verbindungsproblem“, so die Siri-Ansage. Andere Anfragen, beispielsweise zum Taschenrechner oder für Umrechnungen, funktionieren, so auch bei mir und meinen HomePod minis.

Reset des HomePods bringt keine Besserung

Die Probleme treten übrigens sowohl auf den größeren HomePods, als auch bei den neueren HomePod minis gleichermaßen auf. Im deutschen Apple Support-Forum gibt es bereits zahlreiche Einträge von Usern, die unter iOS 15.2 und aktueller Software auf den HomePods über Probleme klagen. Ein kompletter Reset der Lautsprecher bringt offenbar keine Besserung.

Apple selbst hat sich zu dieser Thematik bisher noch nicht geäußert. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Spracherkennungs-Probleme mittels eines Updates schnell beheben lassen. Denn eigentlich sollte es ja mit iOS 15.2 eine Verbesserung im Hinblick auf die Spracherkennung geben – und keine dramatische Verschlechterung.

Habt auch ihr Probleme bei der Spracherkennung auf euren HomePods? Wenn ja, welche Modelle verwendet ihr, und wie zeigt sich das Problem? Hinterlasst gerne einen Kommentar.