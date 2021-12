Bergfex Ski: Praktische Wetter-App für die Berge bekommt Widgets

Einige von euch sind derzeit vielleicht in den Bergen und genießen die weiße Pracht. Andere haben den Skiurlaub vielleicht für Anfang 2022 fest im Blick. Eine App gehört dabei für mich zur Grundausstattung: Bergfex Ski (App Store-Link). Mit der Anwendung hat man aktuelle Wetterdaten in quasi allen Skigebieten der Alpen immer fest im Blick.

Mit dem Update auf Version 3.5 bietet Bergfex Ski zwei neue Funktionen. Zunächst einmal gibt es einen neuen Skigebiets-Finder, mit dem es jetzt noch einfacher ist, das gewünschte Skigebiet zu finden. Noch spannender: Es gibt brandneue Widgets für den Homescreen.

Mit den Widgets, die in verschiedenen Größen verfügbar sind, kann man beispielsweise die aktuellen Wetterdaten verfolgen und so direkt auf dem Homescreen sehen, wie es um die Schneehöhe bestimmt ist. Oder aber man legt sich eine Webcam aus seinem Skigebiet direkt auf den Homescreen.

Das erwartet euch in Bergfex Ski

Der Funktionsumfang von Bergfex Ski ist enorm und geht weit über die Wettervorhersage hinaus. So gibt es beispielsweise nicht nur eine Kurzzeitprognose für Österreich mit 30 Minuten Schritten, sondern auch über 5.000 Webcams und 200 Video-Webcams, auf dessen Tagesarchive man mit Bergfex zugreifen kann. Ebenfalls spannend: Die Schneevorhersagekarte und die Schneeanalysekarte, dort könnt ihr immer verfolgen, wann und wo es schneien soll. Und zu guter letzt gibt es in Bergfex natürlich aktuelle Informationen aus den Skigebieten, so kann man beispielsweise ohne große Umwege sehen, welche Lifte und Pisten geöffnet sind.

Nachdem Bergfex in der Vergangenheit als Premium-App angeboten wurde, handelt es sich jetzt um eine Gratis-App mit Abo. Aber keine Sorge, die Preise sind wirklich sehr human. Drei Monate kosten 2,99 Euro, für ein ganzes Jahr werden 4,99 Euro fällig. Gegen solche Abos haben wir wirklich nichts einzuwenden, vor allem wenn es dafür immer aktuelle Daten und regelmäßige Updates gibt.