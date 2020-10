Gemustert: Spiel auf Apple Arcade erhält über 100 neue Puzzles

Puzzle-Freunde mit einem aktiven Abonnement bei Apple Arcade dürfen sich über neues Futter freuen. Gemustert (App Store-Link), das bereits seit dem Start im September 2019 ein Teil der Spiele-Plattform ist, hat mit einem weiteren Update erneut neue Inhalte bekommen.

„Gemustert ist ein einzigartiges Puzzlespiel, das dich in die Schönheit und Freude nahtloser, sich wiederholender Muster eintauchen lässt“, lässt uns der Entwickler über sein Werk wissen. Mit den mehr als 100 neuen Mustern bietet Gemustert mittlerweile mehr als 550 Level. Sollte euch das Spiel gefallen, dürfte es so schnell keine Langeweile geben.

Das sind aber längst nicht alle Neuerungen. Mit Version 3.0 bietet Gemustert unter anderem die folgenden Extras:

Jedes Spiel beginnt als Skizze, und deine Aufgabe ist es, visuelle Hinweise zu nutzen, um all die ungeordneten Teile wieder zusammenzufügen. Du wirst schnell merken, dass sich die Ecken des Puzzles auf der jeweils anderen Seite wiederholen, was das Lösen des Rätsels vereinfacht. Stück für Stück erwacht so jedes Muster zum Leben – und sobald das letzte Teil platziert ist, füllt sich plötzlich der ganze Bildschirm mit Farbe.