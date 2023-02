Gerüchte-Update: Periskop-Linse beim iPhone & faltbares iPad

Erst kürzlich gab der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo eine Einschätzung zu aktualisierten iPad mini-Modellen ab. Nun meldet sich Kuo mit weiteren Prognosen, die dieses Mal eine mögliche optische Zoom-Linse beim iPhone 15 Pro Max betreffen. Zudem äußerten sich Mark Gurman von Bloomberg und der Analyst Ross Young zu faltbaren iPads und sogar MacBooks.

In einem neuen Thread bei Twitter von Ming-Chi Kuo geht der Analyst davon aus, dass eine neue Periskop-Linse, die mit dem iPhone 15 Einzug halten soll, sich vorerst auf das High-End-Modell des iPhone 15 Pro Max beschränken soll. Diese Exklusivität soll sich laut Kuo auch in der nahen Zukunft erst einmal nicht ändern.

Only one/the highest-end model of the new 2H24 iPhone 16 series may have a periscope camera, not the two models of market expectation. It’s detrimental to Largan and Genius since the demand for lens upgrades will fall below expectations.

