Portemonnaie im Flugzeug verloren: AirTag reist durch 35 Städte

Nachdem mein Schwager neulich seinen Schlüssel im Schnee verloren hat, ist er nun auch Besitzer eines AirTags und vollkommen begeistert von der Technologie. Ein US-amerikanischer Fluggast und ebenfalls AirTag-Besitzer hat nun ebenfalls eine lustige Geschichte zum AirTag zu berichten: Der Mann vergaß seine Brieftasche an Bord einer American-Airlines-Maschine und konnte diese auf seinem iPhone auf ihrer Reise in 35 Städte verfolgen.

Wie der Mann auf seinem privaten Twitter-Account mitteilte, hatte er seine Brieftasche im Flugzeug vergessen, weil er noch schnell einen Anschlussflug bekommen wollte. Sein Glück: Er hatte einen AirTag im Portemonnaie.

Mittels AirTag können Besitzerinnen und Besitzer des kleinen Chips den Standort verlorener und getaggter Gegenstände auf ihrem Apple-Gerät mit der App „Wo ist?“ sehen. So konnte also auch der Fluggast, der seinen Brieftasche an Bord vergessen hatte, diese über „Wo ist?“ verfolgen. Dabei sah er, dass die Brieftasche noch im Flieger liegen musste, weil sich der Standort der Brieftasche ständig veränderte. Die Fluggesellschaft hatte dem Mann indes mitgeteilt, dass die Brieftasche im Flugzeug nicht auffindbar gewesen war.

AirTag reist ungewollt durch die USA

„Ich bin in der Lage meine Brieftasche zu verfolgen und sie ist immer noch im Flugzeug und war seit Dienstag in 35 Städten“, sagt der Mann in einem Video. Er habe die Fluggesellschaft mehrere Male kontaktiert, aber die Mitarbeitenden hätten darauf bestanden, dass sie nicht wüssten, wo das Portemonnaie sei. „Sie haben gesagt, sie hätten die Maschine gründlich gereinigt, aber wie kann man das Flugzeug gründlich gereinigt haben, wenn die Geldbörse noch immer im Flugzeug ist und man sie nicht gefunden hat?“, empörte sich der Fluggast.

Verfolgt man den Twitter-Post des Mannes, sieht es so aus, als sei die Brieftasche noch immer nicht gefunden worden. Wir dürfen gespannt sein, wann und ob die Geldbörse wieder auftaucht.

Der AirTag selbst ist für viele Nutzenden ein praktisches Zubehör, das sich schon an vielen Stellen als nützlich erwiesen hat. Ein einzelner AirTag ist für 39,00 Euro im Apple Store erhältlich. Zum Preis von 129 Euro bekommt ihr ein Viererpack der kleinen Chips, im freien Handel zahlt man sogar noch etwas weniger.

Habt ihr schon einen AirTag? Und wenn ja, habt ihr seitdem einen getaggten Gegenstand verloren und auch wiedergefunden?