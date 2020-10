Gilt auch für ältere iPhones: Kein Netzteil und keine Kopfhörer mehr in der Box

Ihr wollt nicht immer auf das neuste iPhone-Modell umsteigen? Verständlich. Wenn ihr euch zum Beispiel für das iPhone SE, iPhone 11 oder iPhone XR entscheidet, solltet ihr beachten, dass Apple auch hier das Netzteil und die kabelgebundenen Kopfhörer nicht mehr mitliefert.

Zuerst hat Apple bei der Apple Watch Series 6 auf das Netzteil verzichtet, dann beim iPhone 12 und nun auch bei älteren iPhones. Ganz konsequent scheint man dennoch nicht zu sein, denn das neue iPad Air kommt zum Beispiel mit einem 20 Watt USB-C-Netzteil.

Für alle iPhones gilt fortan: Im Lieferumfang ist nur noch ein USB-C auf Lightning-Kabel mit dabei. Falls ihr noch ein Netzteil benötigt, bietet Apple dieses separat zum Kauf an. Gleichzeitig gibt es aber auch genügend Drittanbieter, die ihre Netzteile günstiger verkaufen. An dieser Stelle empfehlen wir gerne noch einmal das Anker-Netzteil.

Anker PowerPort III Nano USB-C Ladegerät 18W PIQ... EXTREM KOMPAKT: Nur 2,5 cm weit und deshalb ideal für unterwegs! Ganze 18W Power im Format eines kleinen 5W Ladegeräts!

HIGH-SPEED LADEN: Ankers weltberühmte Ladetechnologie garantiert blitzschnelle Ladungen für so gut wie jedes Gerät - ob Smartphones, Tablets und mehr!

Wie schon in anderen Artikeln gesagt: Ich persönlich finde den Schritt gut und habe wirklich sehr viele Netzteile. Kleine, große, Multiport und mehr. Auch iPhone-Neukunden stehen sicherlich nicht vor eine unüberwindbaren Hürde: In den eigenen vier Wänden wird man sicherlich ein passendes Netzteil finden. Wenn dies nicht der Fall ist, muss man in den sauren Apfel beißen und einmal ein neues Netzteil kaufen.