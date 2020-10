Girabox: In diesem neuen Puzzle-Spiel dreht sich alles

Crescent Moon Games liefert mal wieder ein neues Spiel. Dieses Mal gibt es kein weiteres 3D-Spektakel, sondern ein ganz klassisches Puzzle. Heute stellen wir euch Girabox (App Store-Link) vor, das für 2,29 Euro auf iPhone und iPad installiert werden kann.

„Löse verschachtelte Rätsel, indem du die Welt um dich herum rotierst. Girabox ist ein minimalistisches Puzzlespiel mit einer ebenso minimalistischen Prämisse, die tiefes und fesselndes Gameplay ermöglicht“, lassen uns die Entwickler über ihren Download wissen. Aber was erwartet uns genau?

In Girabox muss ein kleines Paket bis zum Ziel transportiert werden. Wobei transportieren vielleicht das falsche Wort ist, denn im Prinzip ist die Schwerkraft euer einziges Mittel, um das Paket von A nach B zu bewegen. Mit einem Fingerwisch kann nämlich das ganze Level um 90 Grad nach links oder rechts rotiert werden, um das Paket zu bewegen.

Während die ersten Level noch recht einfach ausfallen, wird es in Girabox schnell schwieriger. Für zusätzliche Herausforderungen sorgen unter anderem bewegliche Teile oder andere kleine Kisten, die auch gerne mal den Weg versperren.

Insgesamt müsst ihr euer Können in 72 Leveln und einem Bonus-Spiel unter Beweis stellen. Zusätzlich gibt es einen Speedrun-Modi, in dem ihr die Level so schnell wie möglich beenden müsst und eure Bestzeit mit der anderer Spieler vergleichen könnt.

Girabox bietet auf jeden Fall eine witzige Spielidee und einfachen Puzzle-Spaß für zwischendurch. Mir persönlich gefällt die Aufmachung des Spiels nicht vollkommen, aber das ist ja bekanntlich Geschmacksache. Erste Eindrücke im Bewegtbild liefert euch der folgende Trailer.