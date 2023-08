Google Chrome: Mac-Version mit verbessertem Download-Bereich

Das Team von Google hat gestern bekanntgegeben, die Download-Erfahrung für den hauseigenen Browser Google Chrome zu verbessern. Das Update soll darauf abzielen, einfacher mit kürzlich heruntergeladenen Dateien zu interagieren.

Der aktualisierte Download-Bereich des Chrome-Browsers befindet sich rechts neben der Adressleiste und ersetzt die Schnittstelle am unteren Rand des Displays. Der neue Look ähnelt dem Download-Fenster von Safari, das sich ebenfalls am oberen Rand des Browsers befindet.

Wenn ein Download läuft, bietet ein animierter Ring eine schnelle Möglichkeit, den Download auf einen Blick zu überwachen. Ist der Download beendet, öffnet sich der Download-Bereich kurz, bevor er sich selbst wieder schließt, damit das Surfen nicht beeinträchtigt wird. In der Download-Ablage werden die Chrome-Downloads der letzten 24 Stunden angezeigt, zudem sind Optionen zum Öffnen des Ordners, in den ein Download erfolgt ist, enthalten. Downloads können über die Download-Ablage auch abgebrochen, erneut versucht, angehalten und fortgesetzt werden.

Für potenziell bösartige Downloads wird weiterhin eine Warnung ausgegeben. Die neue Schnittstelle liefert dabei zusätzlichen Kontext, wenn Malware oder ein Virus in einem Download entdeckt wurde. Google kündigt diesbezüglich auch an, dass in naher Zukunft eine erweiterte Deep-Scan-Funktion für heruntergeladene Inhalte verfügbar sein wird. Alle Infos zu neuen Chrome-Funktionen und Updates finden sich im zugehörigen Blog auf der Google-Website.