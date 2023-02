Google Maps bekommt Live Activities und Immersive Ansicht

Im Rahmen des hauseigenen KI-Events in Paris hat Google heute zahlreiche neue Features vorgestellt, die in den kommenden Wochen und Monaten auf unseren Geräten landen sollen. Unter anderem gibt es Neuigkeiten zur Google Suche, zum Google Übersetzer und zur KI in der Kulturwelt.

Neues für Google Maps

Die immersive Ansicht ist eine völlig neue Art, einen Ort zu erkunden – sie gibt das Gefühl, direkt dort zu sein. Mithilfe von Fortschritten in KI und maschinellem Sehen verschmilzt die immersive Ansicht Milliarden von Street View- und Luftaufnahmen, um ein detailliertes, digitales Modell der Welt zu erstellen. Darüber hinaus werden hilfreiche Informationen wie das Wetter, der Verkehr oder wie voll es vor Ort ist ergänzt.

Die immersive Ansicht rollt ab heute in London, Los Angeles, New York, San Francisco und Tokio aus. Und in den nächsten Monaten kommen noch weitere Städte hinzu wie zum Beispiel Amsterdam, Dublin, Florenz und Venedig.

Mit Indoor Live View findet man sich an unübersichtlichen Orten, wie zum Beispiel einem unbekannten Flughafen, leichter zurecht. Das Feature wird in den kommenden Monaten auf mehr als 1.000 neue Flughäfen, Bahnhöfe und Einkaufszentren gebracht – darunter auch in den deutschen Städten Berlin und Frankfurt.

Elektrofahrzeuge sind im Trend – sowohl bei Autofahrer und Autofahrerinnen als auch bei den Herstellern. Deshalb führt Google Maps in den kommenden Monaten weltweit neue Funktionen (Ladestopps für Fahrten, das Finden von Ultraschnellladefunktionen, Ladestationen in den Suchergebnissen) für Elektroautofahrer und Fahrerinnen ein, die Autos mit integrierten Google Apps und Services fahren.

Ladestopps zu Fahrten hinzufügen : Bei jeder Fahrt, für die ihr einen Ladestopp benötigt, schlägt euch Maps den besten Stopp vor – basierend auf Faktoren wie dem aktuellen Verkehr, eurem Ladezustand und dem erwarteten Energieverbrauch. Jetzt müsst ihr euch weniger Gedanken ums Aufladen machen. Und wenn ihr eine bestimmte Aufladestation nicht besuchen möchtet, könnt ihr sie mit nur wenigen Fingertipps ganz einfach gegen eine andere austauschen.

Sehr schnelle Ladestationen : Die Ultraschnellladefunktion hilft euch, Stationen mit Ladegeräten von 150 Kilowatt oder mehr zu finden. Bei vielen Autos kann euch das genug Energie geben, um in weniger als 40 Minuten zu tanken und eure Fahrt fortzusetzen.

Ladestationen in den Suchergebnissen: Wir zeigen euch auch in den Suchergebnissen, wenn Orte, wie zum Beispiel ein Supermarkt, Ladestationen zur Verfügung stellt. So könnt ihr einfach ein Geschäft auswählen, in dem ihr während des Einkaufens euer Auto aufladen könnt.

Übersichtliche Wegbeschreibung

Mit der übersichtlichen Wegbeschreibung könnt ihr eure Fahrt oder Reise direkt von eurer Routenübersicht oder eurem Sperrbildschirm aus verfolgen. Ihr seht aktualisierte Ankunftszeiten und wo ihr als nächstes abbiegen müsst – Informationen, die zuvor nur bei entsperrtem Smartphone, bei geöffneter App und im umfassenden Navigationsmodus sichtbar waren. Und wenn ihr euch für einen anderen Weg entscheidet, aktualisieren wir eure Reise automatisch.

Diese übersichtliche Wegbeschreibung wird in den kommenden Monaten weltweit auf Android und iOS eingeführt – und auch mit Live-Aktivitäten auf iOS 16.1 kompatibel sein.

Neues für den Google Übersetzer

KI hat in den Jahren seit der Einführung von Google Übersetzer zu einigen bedeuteten Fortschritte bei der Übersetzung beigetragen. Google stellt neue KI-gestützte Funktionen vor und vereinfacht den Zugriff auf den Google Übersetzer, indem man mehr anpassbare Funktionen, neue kontextbezogene Übersetzungsoptionen und ein neues Design anbietet. So kann man nun beispielsweise dank des fortschrittlichen maschinellen Lernens übersetzten Text in komplexe Bilder einbinden, sodass diese viel natürlicher aussehen.

Neues für die Google Suche

Mit der Kombi-Suche können Menschen auf eine neue Weise suchen, indem alle Arten von Informationen miteinander kombiniert werden: Text, Sprache, Bilder und mehr. So können Nutzer und Nutzerinnen hilfreiche Informationen zu allem, was sie sehen, hören und erleben, auf eine intuitive und natürliche Weise finden – sogar bei Fragestellungen, die zuvor nicht möglich waren.

Ein Beispiel: Wenn man zu einem Teppich passende Kissen sucht, können Nutzer und Nutzerinnen ein Foto des Teppichs in der Google App mit der Lens-Funktion machen und in der Suchleiste das Wort “Kissen” ergänzen. In den Suchergebnissen werden visuelle Übereinstimmungen von Kissen angezeigt, die dem Muster des abfotografierten Teppichs entsprechen.