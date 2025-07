Habe ich mir gekauft: Rollei Easy Creator Selfie Monitor für das iPhone

Ich habe schon lange mit einem Selfie-Monitor geliebäugelt, der sicherstellt, dass man beim Filmen mit der rückseitigen iPhone-Hauptkamera auch im Bild steht. Wenn ich alleine filme, mach ich zuerst immer ein Test-Video, um zu prüfen, ob alles im Rahmen ist. Mit einem Selfie Monitor entfällt dieses Prozedere und man kann direkt mit der Aufnahme beginnen, da man sich selbst im Monitor sieht.

Rollei bringt mit dem Easy Creator Selfie Monitor genau solch ein Produkt auf dem Markt, das ab dem 1. August verfügbar gemacht wird. Das 3,97 Zoll große Display wird per MagSafe auf der Rückseite des iPhones magnetisch gehalten und zeigt dabei das Bild an, was die Kamera im Sucher sieht. Die Verbindung erfolgt per Bluetooth zum iPhone wobei durch die Funktion „Bildschirmspiegelung“ der iPhone-Display-Inhalt auf den Monitor gespiegelt wird. Dabei kann man auf dem Display die Helligkeit anpassen, das Bild drehen oder das Bildformat anpassen.

Der integrierte Akku ist für einen Dauerbetrieb von bis zu 3 Stunden geeignet und die niedrige Latenz von 40 Millisekunden sorgt dafür, dass Verzögerungen im Live-Bild kaum sichtbar sind. Mit 6,5 Zentimeter in der Breite ist der Monitor kleiner als das iPhone. Demnach kann man den Monitor auch dann verwenden, wenn man zum Beispiel ein Stativ oder eine Klemmhalterung nutzt.

An wen richtet sich ein Selfie Monitor?

Die Anschaffung lohnt sich, wenn man viele Videos aufnimmt und dafür die beste iPhone-Kamera nutzen möchte – also die rückseitige Kamera. Der Monitor stellt sicher, dass man im Bild zu sehen ist, ohne Test-Videos anfertigen zu müssen. Die Zielgruppe ist klar: Anwender und Anwenderinnen, die zum Beispiel Vlogs, Tutorials, TikToks oder ähnliches aufnehmen. Aber auch für Urlaubsvideos kann der Monitor eine Hilfe sein.

Der neue Rollei Easy Creator Selfie Monitor ist ab sofort für 69 Euro erhältlich und wird ab Anfang August verfügbar gemacht. Ich habe eine Bestellung aufgegeben, da ich mich regelmäßig selbst filme, um Inhalte für YouTube, Instagram und TikTok zu produzieren. Ich bin gespannt, ob der Monitor eine praktische Hilfe ist.

Apple Watch kann als Sucher fungieren

Oftmals habe ich meine Apple Watch genutzt, denn diese kann das Videobild ebenfalls spiegeln. Auf dem kleinen Apple Watch Display kann man ganz gut erkennen, ob alles im Bild ist, allerdings finde ich die Vorschau auf dem Bildschirm der Apple-Uhr zu klein.