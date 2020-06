Hey Mail-App: Phil Schiller besteht auf Regeln des App Stores

Erst kürzlich haben wir über Apples strenge Regularien betreffend den App Store und der Kritik zahlreicher Entwickler daran berichtet. Einer der Kritiker war der CEO von Bandcamp und Entwickler des E-Mail-Dienstes Hey, David Heinemeier Hansson.

Seinerzeit berichtete der Entwickler, dass Apple ein Bugfix-Update seiner App zurückwies und in einem Anruf mit ihm darauf pochte, In-App-Käufe hinzuzufügen, um eine Löschung der App aus dem App Store zu verhindern. Gegenüber dem Magazin The Verge äußerte sich Heinemeier Hansson mit den Worten, “Ich war überrascht, wie dreist diese Drohung war. Ich dachte, man würde die Drohungen mit Euphemismen oder so etwas verpacken. Aber es war ziemlich klar.”

Apple erklärte daraufhin in einer E-Mail an The Verge, dass die strengen Richtlinien des App Stores und ihre Geschäftsmodelle für alle Entwickler gelten würden. Anrufe würden erfolgen, um sich gemeinsam mit Entwicklern abzustimmen. Gegenüber dem Magazin Protocol äußerte sich Apple, dass die Mail-App Hey überhaupt nicht hätte genehmigt werden dürfen.

In einem Interview mit dem Magazin TechCrunch gab Apples Phil Schiller nun erneut Auskunft zu diesem Thema. Der Vice President of Marketing bei Apple besteht dabei auf den Richtlinien des App Stores. “Wenn wir heute hier sitzen, gibt es keine Änderungen der Regeln, die wir in Betracht ziehen. Es gibt viele Dinge, die sie [die Entwickler von Hey, Anm. d. Red.] tun könnten, damit die App innerhalb unserer Regeln funktioniert. Wir würden uns freuen, wenn sie das tun würden.”

Der gegenwärtige Zustand der Hey-Mail-App erfordert eine Anmeldung zum Dienst auf der Website der Entwickler, bevor sie auch unter iOS genutzt werden kann. Die Anwendung lässt sich in dieser Variante nach wie vor aus dem deutschen App Store (App Store-Link) herunterladen. Für Phil Schiller ist klar: “Du lädst die App herunter und sie funktioniert nicht, das wollen wir im App Store nicht haben.”

“E-Mail-Apps sind und waren nie eine Ausnahme”

Aus diesem Grund verlange Apple beim Kauf von Apps, dass sie die gleiche Kauffunktionalität bieten wie anderswo. Ausnahmen bestätigen allerdings die Regel, so unter anderem bei sogenannten “Reader”-Apps, die nur externe Inhalte wie Musik, Bücher oder Filme anzeigen. Phil Schiller betont, dass die Hey-App nicht unter diese Ausnahmen fallen würde. “Wir haben diese Ausnahmen nicht auf alle Software ausgeweitet”, erklärt Schiller. “E-Mail-Apps sind und waren nie eine Ausnahme, die in dieser Regel enthalten ist.” Auch die Mac-App von Hey wurde von Apple mit dieser Begründung abgewiesen, Phil Schiller betont gegenüber TechCrunch, dass die erste Version sogar “niemals im Store hätte veröffentlicht werden dürfen”. Seine Vorschläge, wie Hey im App Store hätte vermarktet werden können:

“Ein Weg, den Hey hätte gehen können, ist eine kostenlose oder kostenpflichtige Version der App mit grundlegenden E-Mail-Lesefunktionen im App Store anzubieten und dann separat einen aktualisierten E-Mail-Dienst anzubieten, der mit der Hey-App auf iOS auf seiner eigenen Website funktioniert. Ein weiteres Beispiel: eine RSS-App, die jeden beliebigen Feed liest, aber auch einen aktualisierten Feed liest, der auf einer separaten Website kostenpflichtig sein könnte. In beiden Fällen hätten die Apps Funktionalität, wenn sie im Laden heruntergeladen würden.”

Auch eine komplett kostenlose App mit Möglichkeiten eines Upgrades per In-App-Kauf wäre eine Option für die Hey-Entwickler gewesen. “Leider würden die derzeitigen Regeln Hey daran hindern, Werbung zu machen oder auch nur einen verbesserten Dienst zu erwähnen”, so TechCrunch. “Dieser müsste über Off-App-Kanäle vermarktet werden.”

Die Situation ist zweifelsohne kompliziert und wird nicht immer zugunsten der Entwickler abgewickelt. Strenge Regularien im App Store von Apple sorgen sicherlich für eine vergleichsweise hohe Qualität der angebotenen Inhalte – vor allem im direkten Vergleich zu anderen Stores wie Google Play – allerdings stellt sich gerade als Entwickler die Frage, wie viele Einschränkungen man am eigenen Produkt hinnehmen muss, bis die Schmerzgrenze erreicht worden ist. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Lage, auch im Hinblick auf die jüngsten Kartellverfahren der EU in Bezug auf App Store-Provisionen, entwickeln wird.