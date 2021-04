Hix: Dieses neue Puzzle-Spiel ist eine echte Empfehlung

Puzzle-Spiele zählen für mich zu den besten Genres, die es im App Store zu entdecken gibt. Hier kommt es nicht auf spektakuläre Grafik an, die das iPhone oder iPad an seine Grenzen bringt. Stattdessen stehen mehr oder weniger knifflige Rätsel als kleiner Zeitvertreib im Mittelpunkt. Und genau das ist in der Neuerscheinung Hix (App Store-Link) absolut toll verpackt.

Das aus niederländischer Entwicklung stammende Spiel für iPhone und iPad ist in dieser Woche als Universal-App veröffentlicht worden und kostet 4,49 Euro. Für rund 180 Level ist das ein absolut angemessener Preis, zumal man schon nach wenigen Minuten merkt, wie viel Liebe zum Detail Hix erhalten hat. Zudem, und auch das ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr, gibt es keine In-App-Käufe.

Hix vereint eine einfache Spielidee mit tollen Details

Hix erzählt die Geschichte der beiden Brüder Hix und Dix, zwei göttliche Wesen, die sich die Zeit mit mehr oder weniger sinnvollen Dingen vertreiben. Der teuflische Dix hat nämlich viele Inseln in Unordnung gebracht und nun ist es die Aufgabe von Hix, alles wieder in Ordnung zu bringen.

Die Inseln im Spiel bestehen aus zahlreichen Sechsecken, auf denen ihr Straßen, Flüsse und Wege findet. Durch einfaches Antippen von zwei Kacheln können diese einfach vertauscht werden – und die Insel auf diese Weise wieder korrekt hergestellt werden.

In den ersten Leveln ist das natürlich spielend einfach, der Schwierigkeitsgrad steigt dann aber immer weiter an. Was mir gefällt: Es spielt keine Rolle, wie viele Züge man für ein Level benötigt, die Felder können nach Lust und Laune getauscht werden. Und wenn man wirklich nicht mehr weiter weiß, dann gibt es jederzeit einen kleinen Hinweis.

Zudem punktet Hix mit vielen kleinen Details auf den Inseln, die man auf Wunsch aber auch einfach deaktivieren kann, sollte es zu viel Gewusel auf dem Bildschirm geben. Für mich ist Hix eines der besten Puzzle-Spiele, die es in diesem Jahr in den App Store geschafft haben.