HomeKit-Steckdosenleiste von Koogeek heute für 42,99 statt 59,99 Euro

Euch ist die HomeKit-Steckdosenleiste von Eve mit 99,99 Euro zu teuer? Dann werft einen Blick auf die günstigere Alternative von Koogeek. Aktuell gibt es mal wieder eine Preisaktion bei Amazon, im Rahmen der die Steckdosenleiste von 59,99 Euro auf 42,99 Euro reduziert wurde.

Koogeek Steckdosenleiste mit HomeKit für 42,99 Euro (Amazon-Link)

Der Koogeek Smart Outlet verfügt nicht nur über drei herkömmliche USB-Anschlüsse, sondern auch drei steuerbare Steckdosen, die eine Anbindung an HomeKit haben. Diese lassen sich unabhängig voneinander steuern und tauchen in HomeKit jeweils als einzelnes Gerät auf.

Die Konfiguration ist dabei kein großes Problem und setzt nicht zwingend die Installation der Koogeek-App voraus. Einfach in Apples Home-App nach einem neuen Gerät suchen, den HomeKit-Code scannen und schon wird die Mehrfachsteckdose mit den drei Steckdosen in HomeKit eingebunden.

In HomeKit hat man dann auch alle Möglichkeiten: So lassen sich beispielsweise einzelne Steckdosen einschalten, wenn jemand nach Hause kommt oder die letzte Person das Haus verlässt. Ebenso sind automatische Zeitpläne sowie das Steuern per App, Schalter oder Siri möglich. Die Schaltzeiten, also die Dauer zwischen absenden des Befehls und Schalten der Steckdose, fallen dabei sehr gering aus. Beachten solltet ihr, dass die Steckdose nur im 2,4 GHz WLAN funkt.