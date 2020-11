HomePod mini zurücksetzen: Jetzt auch direkt am Mac möglich

Wenn der neue HomePod mini nicht reagiert sollte man ihn zuerst über die Home-App neu starten. Reagiert der HomePod mini dann immer noch nicht, müsst ihr ihn zurücksetzen. Und beim mini gibt es eine neue Möglichkeit, die beim großen HomePod nicht zur Verfügung steht.

Beim HomePod mini ist ja bekanntlich ein USB-C-Kabel verbaut. Demnach lässt sich der Lautsprecher ganz einfach an einen Mac mit USB-C anschließen. Der HomePod mini taucht dann im Finder als Gerät auf und kann hier mit nur einem Klick auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Was hingegen nicht funktioniert: Ihr könnt den HomePod mini nicht am Mac betreiben. Auf der Oberseite blinkt ein orangenes Licht, was signalisiert, dass entweder ein Update eingespielt wird oder ein Netzteil verwendet wird, das nicht für den HomePod geeignet ist.

HomePod mini und HomePod auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Natürlich müsst ihr den HomePod mini nicht zwingend an den Mac anschließen, wenn man ihn zurücksetzen will. Gleiches funktioniert auch in der Home-App über die Einstellungen. Optional geht das auch direkt am HomePod: HomePod vom Strom trennen, 5 Sekunden warten, wieder anschließen. Jetzt fünf Sekunden die Oberseite des HomePod mit dem Finger berühren und Siris Anweisungen folgen.

Apple Support-Dokumente