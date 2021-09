HomePod und HomePod mini: Das bringt euch das große Update

Gestern hat Apple nicht nur iPhone und iPad aktualisiert, sondern mit Ausnahme seiner Macs auch alle anderen Geräte. Also auch den HomePod und den HomePod mini sowie das Apple TV. Was es dort Neues gibt, verraten wir euch in diesem Artikel.

Die Neuerungen auf dem Apple TV sind relativ übersichtlich, vor allem weil das spannendste Feature erst später kommen wird: SharePlay, das gemeinsame Anschauen von Inhalten, hat Apple noch nicht fertigstellen können. Verbessert wurde bereits der Umgang mit geteilten Inhalten, zudem gibt es eine Unterstützung für Spatial Audio mit den AirPods Pro und AirPods Max.

Mehr Neuigkeiten gibt es rund um die beiden smarten Speaker von Apple, wobei ja nur noch der HomePod mini verkauft wird. Aber auch der große HomePod darf sich weiterhin über Neuerungen freuen und ist etwas intelligenter geworden. Hier eine Übersicht der neuen Features:

Wähle einen einzelnen HomePod mini oder ein Paar davon als Standardlautsprecher für dein Apple TV 4K aus und erhalte raumfüllende Klänge und klare Dialoge.

Die Steuerelemente für die Medienwiedergabe werden automatisch auf dem Sperrbildschirm deines iPhone angezeigt, wenn ein HomePod mini in der Nähe Musik wiedergibt.

Reduziere die Bässe, um Musik zu genießen, ohne dabei die Nachbarn zu stören.

Bitte Siri, dein Apple TV einzuschalten, deinen Lieblingsfilm wiederzugeben oder die Wiedergabe zu steuern, während du Filme ansiehst.

Siri passt die eigene Sprachlautstärke anhand der Eigenschaften des Raums und der durch den:die Benutzer:in festgelegten Lautstärke an.

Bitte Siri, Geräte im Smart Home zu bestimmten Zeitpunkten zu steuern, z. B. das Licht in 10 Minuten auszuschalten.

Der Zugriff auf den HomePod kann auf dein ganzes Zuhause erweitert werden, indem du auf kompatiblen HomeKit-Geräten die Sprachsteuerung aktivierst.

Die Paketerkennung mit HomeKit Secure Video wird unterstützt.

Was ich recht amüsant finde: Apple hat für die HomePod-Software immer noch keinen eigenen Namen gefunden. Während man also schon iPadOS, tvOS und watchOS sagt, heißt es bei den HomePods offiziell noch ganz einfach „Softwareversion 15“. Was würden euch für Namen einfallen? Wie wäre es etwa mit PodOS?