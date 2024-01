IINA Player: Update auf v1.4 für Mac-Videoplayer lässt weiter auf sich warten

Wer auf dem Mac verschiedene Videoformate abspielen will, greift oft zum integrierten Quicktime-Player von Apple. Eine Alternative ist mit IINA schon seit 2017 vorhanden: Der quelloffene und kostenlose Videoplayer stand zunächst in einer längeren Alpha-Phase zur Verfügung und erschien dann 2019 offiziell in Version 1.0 für macOS.

Der moderne und leistungsfähige IINA Player ist auch eine Alternative zum beliebten Drittanbieter-Player VLC und wurde in den letzten Monaten und Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Die gute Nachricht für alle User: Ab sofort liegt IINA in Version 1.3.4 auf der Website des Entwicklerteams oder auch bei GitHub vor.

Leider muss man weiterhin auf das bereits angekündigte große Update auf Version 1.4 warten, da es das Privatleben des Entwicklerteams nicht zugelassen hat, die Aktualisierung zum Start des neuen Jahrs zu realisieren. Aber auch im zwischengeschobenen kleinen Update auf Version 1.3.4 gibt es einige kleine Neuerungen.

Integration von Open Subtitles und neue Bildschirmfoto-Funktion

In v1.3.4 von IINA gibt es beispielsweise nun einen neuen Button, mit dem sich schnell und einfach Bildschirmfotos aufnehmen lassen. Diesen Menüeintrag muss man manuell in den Einstellungen der Anwendung aktivieren. Darüber hinaus hat man auch das Untertitel-Portal Open Subtitles integriert, mit dem sich fehlende Untertitel in IINA laden lassen, sowie im Hintergrund kleinere Bugs beseitigt und Übersetzungsfehler ausgemerzt.

Ein großer Vorteil für IINA: Das Layout und Design passen perfekt zu macOS – hier hinkt VLC immer noch hinterher. Auch funktionstechnisch muss sich IINA nicht verstecken: Es werden gefühlt alle Videoformate abgespielt, ihr könnt Bild-in-Bild nutzen, den Dark Mode aktivieren, die Steuerung in der Touch Bar übernehmen, das Layout individualisieren, Untertitel aktivieren, Gesten nutzen und vieles mehr.

Falls ihr einen modernen, zuverlässigen und technisch guten Videoplayer sucht, ladet euch IINA kostenlos herunter und schaut, ob euch das Programm überzeugen kann. Zur Installation wird mindestens macOS X 10.11 vorausgesetzt, wobei das aktuelle macOS Sonoma empfohlen wird.