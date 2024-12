IKEA Home Smart: Frisches Update mit adaptiver Lichtfunktion

Bereits im Juli 2019 hat der große schwedische Möbelhersteller IKEA seine eigene Smart Home-Anwendung IKEA Trådfri in IKEA Home Smart umbenannt. Seitdem lassen sich in das eigene Zuhause mit den Smart Home-Produkten des Möbelhauses noch mehr Geräte einbinden. Seit Anfang September dieses Jahres stellt die IKEA Home Smart-App darüber hinaus auch eine Matter Bridge-Unterstützung für fast alle IKEA-Geräte zur Verfügung.

Doch dieses Update ist nicht das einzige des schwedischen Möbelhauses geblieben: Seit gestern steht eine neue Version von IKEA Home Smart (App Store-Link) im App Store zum Download bereit. Mit Version 1.41.0 hat man eine spannende neue Funktion in die Anwendung integriert: Adaptives Licht, das sich im Tagesverlauf ändert. Von IKEA heißt es dazu im Changelog:

„Mit adaptivem Licht ist immer die perfekte Beleuchtung garantiert. Deine intelligenten Leuchten ändern im Laufe des Tages automatisch ihre Farbe und Helligkeit, um für das richtige Gleichgewicht zu sorgen. Adaptives Licht tut Körper, Geist und Seele gut.“

Mit der adaptiven Lichtfunktion muss man sich nicht mehr manuell um eine bestimmte Lichtstimmung kümmern, sondern kann der App die Arbeit überlassen. So ist es beispielsweise laut App-Info möglich, während des Tages eine kältere und hellere Farbtemperatur anzuzeigen, um diese langsam gegen Abend in ein wärmeres, gedämpfteres Licht verwandeln zu lassen. Auch ein früher Sonnenaufgang am Morgen kann so simuliert werden, um morgens besser aufwachen zu können. Die adaptiven Lichteffekte können in der App im Bereich „Lichtfarbe“ eingerichtet werden.

Schnee-Effekt in der App für winterliche Stimmung

Mit dem Update auf Version 1.41.0 hat IKEA in der Home Smart-App auch für ein kleines winterliches Extra gesorgt: Wer möchte, kann einen optionalen Schnee-Effekt aktivieren, bei dem animierte Schneeflocken über den Bildschirm rieseln. Darüber hinaus ist die Matter-Anbindung nun nicht mehr in der Betaphase und offiziell verfügbar, und kann in den Einstellungen neben Apples HomeKit oder Amazon Alexa ausgewählt werden.

IKEA Home Smart in Version 1.41.0 steht allen Nutzern und Nutzerinnen des Smart Home-Systems des schwedischen Möbelherstellers ab sofort kostenlos im deutschen App Store zur Verfügung. Für die Installation auf dem iPhone oder iPad wird mindestens iOS/iPadOS 16.4 oder neuer benötigt, ebenso wie rund 170 MB an freiem Speicherplatz. Auf der IKEA-Website finden sich weitere Infos zu Home Smart-Produkten und damit verbundene Möglichkeiten.