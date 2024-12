2024 Delivered: Amazon Music veröffentlicht Jahresrückblick

In einem Jahr voller Musik kommt so einiges an Stunden zusammen, die man mit Musikstreaming-Apps wie Spotify, Apple Music oder auch mit Amazon Music (App Store-Link) verbracht hat. Wer einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2024 und die eigenen Top-Songs, -Künstler und -Künstlerinnen, Podcasts und mehr wagen möchte, hat jetzt in der Amazon Music-App die Gelegenheit dazu.

Ähnliche musikalische Jahresrückblicke kennt man auch schon von anderen Audio-Streaming-Angeboten wie Apple Music oder Spotify, die zum Ende eines jeden Jahres eine persönliche Playlist mit den meistgespielten Songs zur Verfügung stellen. So kann man sich noch einmal vor Augen führen, welche Musik man in den letzten Monaten am meisten gehört hat.

Auch die Amazon Music-Kundschaft kann nun auf ein solches Feature zurückgreifen: Wie Amazon in einer Mitteilung berichtet, stellt man in den mobilen Apps die „2024 Delivered“ Playlist zur Verfügung. Mit dieser lässt sich herausfinden, welche Songs man rauf und runter gehört hat, welche Künstler und Künstlerinnen die eigenen Playlists dominierten und welche Podcasts die Stimmung während des Jahres begleitet haben.

„Während du Erinnerungen geschaffen hast, hat Amazon Music den Soundtrack dazu geliefert. Von den Beats, die zu deinen Hymnen des Jahres wurden, bis hin zu den Podcasts, die dein Jahr geprägt haben – Delivered 2024 führt dich durch deine unvergesslichsten Hörerlebnisse. Dein persönlicher Jahresrückblick enthält spannende Einblicke: von deinen Top-Künstlern und Songs über versteckte Geheimtipps bis hin zu deiner meistgenutzten Alexa-Anfrage.“

Um den eigenen Amazon Music 2024 Delivered-Rückblick abrufen zu können, öffnet man einfach die Amazon Music-App auf einem iOS- oder Android-Gerät, geht zur eigenen Bibliothek und tippt auf das Banner mit der Aufschrift „2024 Delivered“. Für einige User mit Alexa-fähigen Geräten gibt es eine exklusive Nachricht von einem ihrer Lieblings-Acts. „Wenn bei deiner Alexa ein gelbes Licht blinkt, wartet eine persönliche Botschaft auf dich“, berichtet Amazon. „Außerdem findest du deine Playlist ‚Top Songs 2024‘ direkt in der App. Alternativ sag einfach: ‚Alexa, spiel meine Top-Songs 2024.‘“

Darüber hinaus lässt sich die Sonderseite zu 2024 Delivered besuchen, „um die am meisten gefeierten Momente bei Amazon Music 2024 weltweit zu entdecken“. Dabei geht es um die meistgesehenen Livestream-Festivals und -Auftritte bis hin zum Aufstieg der Amazon Music Breakthrough-Acts und vieles mehr.

Amazon Music 2024 Delivered ist für alle Amazon Music-Kunden und -Kundinnen aller Abo-Stufen in vielen Ländern weltweit verfügbar. Wie es scheint, können Prime-User von Amazon Music den 2024 Delivered-Jahresrückblick nicht abrufen: Zumindest bei mir war in der Bibliothek kein Hinweis darauf zu finden.

Fotos: Amazon.