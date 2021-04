iLovePDF: Nützliches Tool scannt, signiert und konvertiert PDFs

Ein papierloses Büro ist nach kurzer Einarbeitungszeit deutlich angenehmer, strukturierter und einfacher zu handhaben. Möchte man auch mobil die eigenen Dokumente erfassen und verwalten, bietet sich eine App wie iLovePDF (App Store-Link) an, die aktuell mit einer Story von Apple im deutschen App Store beworben wird. Der Download der Universal-App ist kostenlos, für die Premium-Variante wird ein Abo fällig, das mit 5,99 Euro/Monat bzw. 48,99 Euro/Jahr zu Buche schlägt. Die etwa 110 MB große Anwendung erfordert iOS 11.0 oder neuer und kann auch in deutscher Sprache verwendet werden.

Die Verwaltung von PDF-Dokumenten kann beizeiten anspruchsvoll sein, vor allem dann, wenn diese auch noch signiert, kommentiert oder große Dateien weitergeleitet werden wollen. iLovePDF bietet daher eine Menge nützlicher Tools, um der papierlosen Produktivität zuträglich zu sein.

Neben dem Einscannen von Dokumenten als PDF-Datei über die Kamera des iPhones oder iPads inklusive OCR-Feature hält die Anwendung auch eine Option bereit, erstellte PDFs in ihrer Größe zu verändern. So lassen sich auch größere Dokumente als kleinere Datei problemlos per E-Mail verschicken, ohne große Kompromisse bei der Darstellungsqualität eingehen zu müssen. Auch eine Konvertierung von anderen Formaten in ein PDF ist integriert, beispielsweise von JPG- oder MS Office-Dateien.

Hinzufügen von Wasserzeichen und Seitenzahlen für PDFs

iLovePDF bietet darüber hinaus einen PDF-Editor, mit dem sich PDF-Dateien kommentieren, PDF-Formulare ausfüllen und signieren, sowie PDFs aus der Cloud oder auf dem Gerät lesen lassen. Neben der bereits erwähnten Option zum Komprimieren von PDFs hält die Anwendung auch eine Funktion zum Zusammenführen und Drehen von PDF-Dokumenten, sowie einen Passwort-Schutz und das Hinzufügen von Seitenzahlen und Wasserzeichen bereit. Über den integrierten Datei-Manager der App lassen sich Dokumente einfach und übersichtlich in Ordnern verwalten. Löscht man einmal aus Versehen eine Originalversion eines Dokuments, hilft iLovePDF und stellt selbige wieder her.

Einige der hier vorgestellten Features lassen sich dauerhaft nur mittels Premium-Abonnement nutzen. Dazu gehören unter anderem der Scan von Dokumenten über die Geräte-Kamera, die Skalierung und das Zusammenführen von PDF-Dokumenten, das Extrahieren von Text aus Bildern, das Signieren von PDF-Formularen und die Nutzung erweiterter Verknüpfungen. Nichtsdestotrotz bekommt iLovePDF von den Nutzern im App Store bisher gute 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 1.200 Bewertungen. Im Web gibt es darüber hinaus auch eine Desktop-Variante von iLovePDF.