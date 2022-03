Im Video: iFixit nimmt den Mac Studio auseinander

Schon vor ein paar Tagen konnten wir einen ersten Blick in den neuen Mac Studio werfen. Der YouTuber Max Tech hatte das Gerät auseinander genommen, nun folgt auch der Teardown von iFixit. Klickt euch dafür gerne in das folgende Video.

Es ist an der Zeit, herauszufinden, ob dieser modulare Speicher tatsächlich aufrüstbar ist. Nach vielen Tests, von denen einige durch Apples Serverprobleme unterbrochen wurden, haben wir nun einige fixe Antworten. Wir haben diesen Stick in den leeren Steckplatz eines anderen Mac Studio Basismodells gesteckt, aber Configurator hat uns immer wieder Fehler bei der DFU-Wiederherstellung angezeigt. Unabhängig von der Konfiguration haben wir es nicht geschafft, zwei Base Model-Laufwerke in einem einzigen Gerät zu starten.

Als wir jedoch das Ersatzlaufwerk des Studio gegen das Laufwerk im zerlegten Gerät austauschten und mit Configurator eine DFU-Wiederherstellung durchführten, funktionierte es. Der Austausch von Speichermedien ist möglich, zumindest zwischen zwei Laufwerken der gleichen Größe, aber bei Upgrades ist die Entscheidung noch offen.