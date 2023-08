In Your Face: Kalendereinträge und Termine als Vollbild-Erinnerung

Als Kunde bei Setapp stöbere ich gerne in den Neuerscheinungen. Heute bin ich über die neue App „In Your Face“ gestolpert und möchte euch die Funktionalität gerne näher bringen. Wir kennen es vermutlich alle: Ein Termin im Kalender wird zum angegebenen Zeitpunkt angezeigt und dann doch ignoriert, da man gerade andere Dinge erledigt. Schnell gerät der Termin in den Hintergrund und möglicherweise verpasst man den Start eines wichtigen Meetings. Genau hier setzt „In Your Face“ an.

In Your Face zeigt eine Vollbild-Erinnerung an, die man nicht ignorieren kann. Gut, das stimmt auch nicht ganz, denn der Termin kann um ein paar Minuten verschoben werden, bis die Vollbildanzeige erneut angezeigt wird. So soll verhindert werden, dass Termine ignoriert und vergessen werden. Im Vollbild wird der Name des Termins, die Uhrzeit, mögliche Links und mehr angezeigt.

In den Einstellungen könnt ihr auswählen, für welchen Kalender die Vollbild-Erinnerungen angezeigt werden sollen. Es bietet sich an einen Kalender nur für Meetings zu verwenden und diesen für In Your Face auszuwählen. In den Einstellungen lässt sich zudem ein entsprechender Alarmsound einstellen, ebenso könnt ihr das Menüleisten-Icon anpassen.

In Your Face kann kostenlos ausprobiert werden

In Your Face ist Bestandteil von Setapp, kann aber auch separat im Mac App Store geladen werden. Der Download ist kostenlos, den vollen Funktionsumfang gibt es aber erst in der Premium-Variante, die 22,99 Euro pro Jahr oder 1,99 Euro pro Monat kostet.