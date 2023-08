Molecano: Neues Wort-Puzzle im Test

Gerade frisch im App Store erschienen ist Molecano (App-Store-Link) – ein Wort-Puzzle, in dem ihr Wörter bilden und in Scrabble-Manier auf ein Spielbrett einfügen müsst, um der kleinen Maulwurf-Frau Molene den Weg zu ihrem Futter zu ebnen. Dazu gibt es einen entspannten Soundtrack und eine bunte Grafik. Für einige aber vielleicht ein Manko: Molecano ist nur in einer englischer Sprachversion spielbar.

Aus sechs Buchstaben gilt es in Molecano Worte zu formen. Pro Runde dürfen es bis zu sechs Begriffe sein, die ihr verwenden könnt, um Molene den Weg über das Spielbrett zu bahnen. Für Wörter mit fünf oder sechs Buchstaben gibt es Extrapunkte. In der aktuellen Spielversion sind 400 Rätsel enthalten, mehr sollen folgen, schreibt der Entwickler in der App-Store-Beschreibung.

Die Rätsel selbst sind mal leichter und mal schwerer – je nachdem, wie leicht es euch fällt, englische Anagramme zu bilden, die sich dann auch miteinander verbinden lassen. Insgesamt kommt man meiner Meinung nach aber sehr schnell durch die einzelnen Level hindurch. Wisst ihr einmal nicht weiter, könnt ihr euch einen Hinweis geben lassen. Außerdem könnt ihr die Level, so oft ihr wollt, neu starten.

Im Spielverlauf lassen sich mehrere Charaktere freischalten, die ihr dann als Spielfigur einsetzen könnt. Die Figuren sehen niedlich aus, die Grafik ist farbenfroh, aber zum Glück nicht schrill. Der Soundtrack schafft Lounge-Atmosphäre und lässt sich beim Spielen gut hören. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, die Musikwiedergabe in den Einstellungen auszuschalten.

Das Spiel selbst ist insgesamt kurzweilig, manchmal kniffelig und manchmal ein bisschen zu leicht. Da es insgesamt 400 Level zu bewältigen gibt, dürfte es euch aber vermutlich eine ganze Weile beschäftigen, wenn euch Molecano gefällt.

Für 6,99 Euro werbefreie Version spielen

Molecano könnt ihr gratis im App Store herunterladen. Es gibt eine Freeversion, die sich über Werbeeinblendungen finanziert. Wollt ihr die werbefreie Version freischalten, kostet euch das stolze 6,99 Euro. Den Preis finde ich, ehrlich gesagt, ziemlich hochgegriffen. Da ich beim Anspielen auch keine einzige Werbeeinblendung zu sehen bekommen habe, lohnt sich der Invest vermutlich nicht. Allerdings sammelt die App auch jede Menge Daten von euch, wenn ihr das App-Tracking nicht ablehnt. Auch das muss man mögen. Spielen lässt sich Molecano sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad.