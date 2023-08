Peloton: Mietangebot jetzt auch in Deutschland verfügbar

Der bekannte Anbieter Peloton stellt Fitnessprogramme und -geräte, darunter Spinning Bikes, für das Training zuhause zur Verfügung. Bisher mussten die Geräte über einen Einmalkauf sowie eine zusätzliche Abo-Mitgliedschaft, um die Dienste nutzen zu können, finanziert werden. Dies ändert sich nun, denn Peloton hat jetzt sein Mietangebot auch in Deutschland eingeführt.

Das Angebot wurde bereits in den USA und Kanada eingeführt und ermöglicht es nun auch Fitness-Begeisterten in Deutschland, die Fitnessgeräte von Peloton, das Peloton Bike und das Bike+, unabhängig vom Fitnesslevel und ohne langfristige Verpflichtungen zu mieten. Das Mietangebot gilt für alle Personen, die noch keine Peloton All-Access Mitgliedschaft abgeschlossen haben und einen festen Wohnsitz innerhalb des Liefergebiets von Peloton in Deutschland haben. Eine Kündigung des Mietangebots ist jederzeit möglich. Peloton berichtet dazu:

„Neue Mitglieder, die das Peloton Bike oder das Bike+ mieten, erhalten Zugang zu einer Vielzahl von Kursen – live und auf Abruf – die von weltklasse Trainer:innen geleitet werden. Pelotons 11 deutschsprachige Trainer:innen sind Expert:innen in verschiedenen Fitnessdisziplinen und gehen gezielt auf die Bedürfnisse der deutschen Mitglieder ein. Peloton bietet allein mehr als 6.500 deutschsprachige Kurse aus über 15 Fitnessdisziplinen, darunter Cycling, Laufen, Cardio, Krafttraining, Yoga, Meditation und vieles mehr. Mit dem Peloton Mietangebot haben Mitglieder außerdem die Möglichkeit, auf die Peloton App als integrierten Bestandteil der Peloton Rental Mitgliedschaft zuzugreifen und diese für sich zu entdecken. Im Peloton Mietangebot sind zudem ein Paar Peloton Bike-Schuhe enthalten.“

Das Peloton Mietangebot steht neuen Mitgliedern in Deutschland ab sofort zur Verfügung. Eine Rückgabe des gemieteten Bikes ist jederzeit ohne Extrakosten möglich. Man hat die Wahl, das Peloton Bike oder das Peloton Bike+ zeitlich unbegrenzt zu mieten oder während der Mietdauer die Kaufoption für das gemietete Bike auszuüben. Zum Einsatz kommen dabei neue oder generalüberholte Peloton Bikes oder Bike+, die von einem geschulten Angestellten zuhause vor Ort im Raum nach Wahl aufgebaut und angeschlossen werden, und nach Beendigung des Mietverhältnisses auch wieder kostenlos abgeholt werden. Die aktuellen Mietpreise im Rahmen des Peloton Mietangebots sind wie folgt:

Peloton Bike und Peloton Rental Mitgliedschaft + Peloton Bike-Schuhe: 99 Euro/Monat + 200 Euro einmalige Liefer- und Aufbaugebühr

Peloton Bike+ und Peloton Rental Mitgliedschaft + Peloton Bike-Schuhe: 129 Euro/Monat + 200 Euro einmalige Liefer- und Aufbaugebühr

Alle Infos und Mietmöglichkeiten finden sich auf der offiziellen Website von Peloton. Weiterhin möglich ist auch der Einmalkauf der Fitness-Bikes des Anbieters.

Fotos: Peloton.