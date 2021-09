iOS 14.8: Warum das Sicherheits-Update so wichtig ist

Ziemlich überraschend hat Apple gestern Abend iOS 14.8 für das iPhone und iPadOS 14.8 für seine Tablets veröffentlicht. Auch wenn der Start von iOS 15 kurz bevor steht, im Normalfall sollte der Startschuss hier bereits in der kommenden Woche fallen, solltet ihr dieses Sicherheitsupdate nicht auslassen.

Das Update wurde von Apple in einer Nacht und Nebel-Aktion entwickelt, denn erst in der vergangenen Woche hat Apple von einer Sicherheitslücke in iMessage erfahren. Mit einer Zero-Click-Attacke war es bisher möglich, mit der Pegasus genannten Spyware Zugriff auf weite Teile des Geräts zu bekommen.

Sicherheitsforscher haben angegeben, dass diese Spyware auf dem iPhone im Prinzip alles das machen kann, was auch der User macht. Kamera, Mikrofon, Telefonate und E-Mails – all das ist nicht mehr sicher. Die Pegasus-Spionagesoftware ist bemerkenswert, weil sie BlastDoor umgeht, einen speziellen iMessage-Schutz, den Apple mit iOS 14 eingeführt hat. BlastDoor ist ein Sandbox-Sicherheitssystem für Nachrichten, das Exploits wie Pegasus verhindern soll, allerdings ist die Software noch nicht ausgereift.

Gegenüber der New York Times hat Apple erklärt, dass mit iOS 15 und zukünftigen Updates die Spyware-Abwehr noch besser werden soll.