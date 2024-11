iOS 18: Sicherheits-Feature sorgt für iPhone-Neustart nach dreitägiger Inaktivität

Mit iOS 18 hat Apple ein neues Sicherheits-Features eingeführt, das dafür sorgt, dass iPhones, die – ursprünglich mindestens sieben – nun mindestens drei Tage lang inaktiv waren, automatisch neu starten. Verschiedene Sicherheitsexperten haben diese Funktion nun getestet und bestätigen, dass sich ein iPhone, das 72 Stunden oder länger unangetastet bleibt, in den Neustart-Modus versetzt wird.

Der Vorteil an diesem Feature ist, dass iPhones nach einem Neustart schwerer zu knacken sind, als zum Beispiel iPhones, die zwar nach dem Passcode verlangen, zuvor aber schon mit FaceID oder TouchID entsperrt worden sind. Das gilt auch für Sicherheitsbehörden, die auf forensisches Methoden zugreifen können, um Endgeräte auszulesen.

Im Neustart-Zustand sind alle Daten auf dem iPhone verschlüsselt, darum ist das iPhone in diesem Modus auch am sichersten. Denn wer ein solches iPhone nutzen will, muss es zunächst mit FaceID oder TouchID entsperren. Hier reicht die Eingabe des Passcodes nicht aus.

Seit Einführung des neuen Features wird ein Neustart immer auch dann ausgelöst, wenn ein iPhone drei Tage oder länger inaktiv war. Die Verkürzung des Zeitraums auf drei Tage wurde unter iOS 18.1 eingeführt; in iOS 18 ließ Apple den Neustart-Modus noch nach sieben Tagen der Inaktivität auslösen.

Apple verriet keine Details zum neuen Feature

Interessant an der Einführung dieses Features ist, dass Apple selbst diese neue Funktionalität kaum bis gar nicht vermarktet hat. Deren Existenz wurde vielmehr von amerikanischen Beamten der Strafverfolgungsbehörden entdeckt. Nun warnten sich die Beamten auch bereits gegenseitig vor den neuen Einschränkungen.

Auch der Rückgriff auf brachiale Methoden zum Aufbrechen eines iPhones auf dem iOS 18 oder neuer laufen, können Berichten zufolge nur dann erfolgreich sein, wenn sie innerhalb des 72-Stunden-Zeitfenster angewendet werden, sprich bevor das iPhone in den Neustart-Modus gewechselt ist.